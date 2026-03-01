Theo The Times of Israel, hàng chục nghìn công dân Israel rơi vào tình trạng mắc kẹt ở nước ngoài trong ngày thứ Bảy sau khi Israel và Mỹ tiến hành cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, kéo theo loạt đòn đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Tehran.

Bộ Giao thông Israel cho biết nước này đã đóng cửa không phận đến ít nhất thứ Hai, khiến mọi hoạt động đi lại qua Sân bay Quốc tế Ben Gurion và các trung tâm hàng không khác tạm thời ngưng trệ.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, khoảng 74 chuyến bay đến Israel đã bị hủy trong ngày thứ Bảy và thêm 191 chuyến trong ngày Chủ nhật, ảnh hưởng tới khoảng 42.000 hành khách, trong đó 35.000 là công dân Israel.

Nếu không phận tiếp tục đóng cửa đến thứ Tư, con số này có thể tăng lên 133.000 người, trong đó 110.000 là người Israel. Báo cáo cũng cho biết khoảng 291.000 công dân Israel đã rời khỏi nước này trong ba tháng qua và chưa quay trở lại.

Hiện có hơn 33.000 du khách nước ngoài vẫn đang lưu trú tại Israel.

Người dân trú ẩn trong một nhà ga tàu điện ngầm tại Tel Aviv. Ảnh: The Times of Israel

Trong những giờ đầu sau khi chiến dịch quân sự được phát động, khoảng 2.100 hành khách trên 14 chuyến bay đang trên không đã buộc phải chuyển hướng đến các điểm đến thay thế như Athens, Larnaca, New York, Baku và Rome. Các hãng bị ảnh hưởng bao gồm Wizz Air, flydubai, United, Delta và Azerbaijan Airlines.

Không chỉ Israel, nhiều quốc gia trong khu vực như Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đồng loạt đóng cửa không phận. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng áp dụng lệnh “đóng cửa tạm thời và một phần”, khiến lưu lượng bay gần như biến mất, theo dữ liệu từ FlightRadar24.

Hệ quả là các sân bay trung chuyển chiến lược tại Dubai, Abu Dhabi và Doha phải tạm dừng hoạt động, kéo theo hơn 1.000 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Đông bị hủy.

Dubai Airports xác nhận toàn bộ chuyến bay đến và đi từ hai sân bay chính của thành phố đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Văn phòng Truyền thông Dubai khuyến cáo hành khách không di chuyển đến sân bay và liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để cập nhật tình trạng chuyến bay.

Jordan đã đóng không phận, Ai Cập nâng mức cảnh báo hàng không, khiến các phương án di chuyển gián tiếp qua đường bộ hoặc trung chuyển gần như không khả thi.

Ảnh chụp màn hình từ flightradar24.com hiển thị lưu lượng không lưu tại Trung Đông vào lúc 12:45 UTC ngày 28/2/2026.

90.000 hành khách mỗi ngày bị ảnh hưởng tại các “siêu hub”

Ba hãng hàng không chủ lực vận hành tại các trung tâm này, gồm Emirates, Qatar Airways và Etihad, phục vụ khoảng 90.000 hành khách mỗi ngày quá cảnh qua các hub, chưa kể lượng lớn khách bay nội vùng Trung Đông, theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium.

Sân bay quốc tế Dubai vốn là sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về lưu lượng khách quốc tế.

Theo Cirium, trong tổng số 4.218 chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống Trung Đông vào thứ Bảy, có 966 chuyến (22,9%) bị hủy. Nếu tính cả chuyến bay đi, con số vượt 1.800 chuyến. Đến Chủ nhật, 716 trong tổng số 4.329 chuyến bay dự kiến đến khu vực này đã bị hủy.

Trong khi đó, FlightAware cho biết tính đến tối thứ Bảy (giờ GMT), hơn 18.000 chuyến bay trên toàn cầu bị chậm và hơn 2.350 chuyến bị hủy.

Nhiều hãng hàng không quốc tế thông báo hủy hoặc gián đoạn các chuyến bay đến và đi từ khu vực này. Lufthansa thông báo ngừng các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv đến ngày 7/3, đồng thời hủy các đường bay tới Beirut, Amman, Erbil và Tehran. Hành khách có thể đổi ngày bay miễn phí hoặc hoàn tiền.

Virgin Atlantic đã hủy chuyến bay từ London Heathrow đến Dubai như một “biện pháp phòng ngừa”. British Airways cũng thông báo hủy các chuyến bay đến Tel Aviv và Bahrain trong vài ngày, đồng thời tạm dừng chuyến bay đến Amman (Jordan).

Hiện chưa rõ xung đột sẽ kéo dài bao lâu và khi nào không phận Israel có thể mở lại. Các hãng bay đi qua Trung Đông buộc phải điều chỉnh đường bay, chủ yếu vòng xuống phía nam qua Saudi Arabia. Điều này làm kéo dài thời gian bay thêm nhiều giờ, gia tăng tiêu thụ nhiên liệu và đẩy chi phí vận hành lên cao.

Giới phân tích cảnh báo nếu xung đột kéo dài, giá vé máy bay có thể nhanh chóng tăng do các hãng phải hấp thụ chi phí nhiên liệu và bảo hiểm cao hơn.