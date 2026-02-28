Theo Investing, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 64.000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau khi xuất hiện thông tin Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong thời gian gần đây, Bitcoin đã được thị trường “tái định vị” từ một tài sản trú ẩn an toàn sang nhóm tài sản rủi ro cao, có biến động tương đồng với cổ phiếu tăng trưởng. Trước đây, đồng tiền số lớn nhất thế giới thường được xem là nơi trú ẩn giá trị do diễn biến giá có xu hướng đồng pha với vàng. Tuy nhiên, mối tương quan này hiện không còn rõ nét.

Trong vài tháng trở lại đây, động lực tăng trưởng của Bitcoin đã tách biệt hoàn toàn so với vàng. Trong khi kim loại quý này liên tục đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn gia tăng giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị, Bitcoin lại chịu nhiều áp lực điều chỉnh. Hiện đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường đang giao dịch thấp hơn 50% so với đỉnh 125.000 USD thiết lập vào tháng 10/2025.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, triển vọng ngắn hạn của thị trường tiền mã hóa được đánh giá là kém tích cực. Khi Bitcoin bước vào nhịp điều chỉnh, mốc 60.000 USD được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Đây là vùng giá từng ghi nhận lực cầu bắt đáy mạnh sau đợt giảm sâu gần nhất, qua đó tạo nền phục hồi cho thị trường. Mốc 60.000 USD hiện được giới phân tích coi là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật then chốt cần theo dõi trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu thị trường, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm khoảng 16,3% giá trị trong tháng 2, ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong tháng này kể từ năm 2020. Đáng chú ý, xét theo dữ liệu lịch sử, Bitcoin thường tăng trung bình khoảng 11% trong tháng 2.

Tuy nhiên, xu hướng năm nay đã đảo chiều rõ rệt. Tâm lý chung của thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng khi bước sang tháng 3.

Biểu đồ giá Bitcoin.

Giới phân tích cảnh báo nếu Bitcoin thủng mốc 63.000 USD và lùi về sát 61.000 USD, đà giảm có thể gia tăng, thậm chí kéo giá về vùng 55.000–50.000 USD.

Không chỉ Bitcoin chịu áp lực bán tháo, các đồng tiền số chủ chốt khác như ETH/USD và Solana cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Tính đến cuối ngày 28/2, thị trường tiền điện tử ghi nhận đà suy yếu ở các đồng coin lớn. Ethereum (ETH) hiện giao dịch ở mức 1.865,46 USD, giảm 3,34% trong 24 giờ qua. Tương tự, Solana (SOL) điều chỉnh về mức 79,1 USD, giảm 3,47% so với ngày trước đó.

Dự báo giá Bitcoin

Trong bối cảnh xung đột hiện tại được đánh giá là khó sớm hạ nhiệt, thị trường có thể đối mặt với chu kỳ suy giảm kéo dài hơn. Rủi ro leo thang vẫn hiện hữu nếu Iran tiến hành các động thái đáp trả nhằm vào các quốc gia láng giềng có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, qua đó kéo thêm nhiều bên tham gia vào vòng xoáy căng thẳng.

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục chịu tác động mạnh từ diễn biến địa chính trị và tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu.

Nic Puckrin, đồng sáng lập Coin Bureau, nhận định xu hướng ngắn hạn của Bitcoin sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế vĩ mô và dòng tin tức. Những động thái liên quan tới dự luật CLARITY Act ngày 1/3 được xem là yếu tố có thể tạo biến động mới, trong khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục là rủi ro thường trực.

Theo ông Puckrin, Bitcoin nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ 60.000–71.000 USD trong thời gian tới. Ngay cả khi xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, đà tăng này cũng có thể thiếu bền vững nếu không đi kèm động lực đủ mạnh.

Mike Marshall, Giám đốc Nghiên cứu tại Amberdata, cho rằng dù giá đang suy yếu, thị trường thực tế vẫn đang âm thầm tích lũy.

Các vị thế sử dụng đòn bẩy cao đã bị “rũ bỏ” sau đợt điều chỉnh vừa qua, giúp thị trường trở nên lành mạnh hơn. Lượng stablecoin (dòng tiền chờ sẵn để mua vào) tăng thêm khoảng 4,3 tỷ USD mỗi tháng. Đồng thời, các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã âm thầm mua vào hơn 230.000 BTC.

Ông Marshall nhận định đợt giảm vừa qua đã hoàn tất vai trò thanh lọc thị trường. Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng mới, Bitcoin cần thêm yếu tố hỗ trợ đủ mạnh. Các diễn biến liên quan đến dự luật CLARITY Act, vị trí Chủ tịch Fed hay chính sách thuế quan có thể trở thành chất xúc tác, song thời điểm xuất hiện vẫn khó dự đoán.