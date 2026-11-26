Sau khi dùng kéo đâm người đàn ông được cho là bạn trai mới của nhân tình, Nguyễn Viên trốn truy nã suốt 5 năm trước khi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Nguyễn Viên (54 tuổi, trú xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã ra đầu thú sau hơn 5 năm trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Viên từng có tiền án 20 năm tù về tội Giết người, chấp hành án từ năm 2001 - 2015.

Sau khi mãn hạn tù, dù đã có vợ con, Viên vẫn sống chung như vợ chồng với một phụ nữ kém 6 tuổi ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang cũ (nay là phường Bắc Nha Trang).

Nguyễn Viên ra đầu thú sau 5 năm trốn truy nã. Ảnh: N.X

Trong quá trình chung sống, Viên nhiều lần ghen tuông vì cho rằng người tình có bạn trai mới. Đến rạng sáng 10/2/2021, phát hiện người tình cùng anh H. bán hoa Tết tại khu vực chung cư Chợ Đầm, Viên nổi cơn ghen, lấy kéo đâm một nhát vào vùng nách trái anh H.

Khi nạn nhân bỏ chạy, Viên tiếp tục cầm kéo đuổi theo nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, đối tượng vứt kéo rồi rời khỏi hiện trường.

Anh H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 11%.

Ngày 26/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viên về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, Viên bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.