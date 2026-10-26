Sau 15 năm lẩn trốn tại Trung Quốc và nhiều lần thay đổi nơi ở, việc làm để che giấu tung tích, Lò Văn Lập bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vừa nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Hữu Nghị.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng bắt giữ Lò Văn Lập (37 tuổi, trú tại bản Nà Củng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), đối tượng bị truy nã từ năm 2011.

Lò Văn Lập bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 22/12/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ (cũ) ra quyết định truy nã Lập về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi bị truy nã, Lập bỏ trốn sang Trung Quốc. Trong thời gian lẩn trốn, người này liên tục thay đổi nơi ở, nơi làm việc, di chuyển từ tỉnh Quảng Đông sang Quảng Tây và làm nhiều công việc khác nhau nhằm che giấu tung tích.

Qua nhiều năm, đặc điểm nhận dạng của Lập cũng thay đổi, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm. Cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi Lập trở về đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng nhưng người này không chấp hành.

Cơ quan điều tra làm việc với Lò Văn Lập sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua công tác xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu nắm được thông tin Lập chuẩn bị trở về Việt Nam. Đơn vị sau đó phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị triển khai phương án bắt giữ.

Ngày 26/10, khi Lập vừa nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng chức năng đã bắt giữ người này theo quyết định truy nã.