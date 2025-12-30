Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 35 bị can. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (SN 1983, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo trong khoảng 2 năm hoạt động (2024-2025). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của khoảng 1.000 nạn nhân ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Các đối tượng thuê văn phòng tại tòa nhà K300 Office (phường Bảy Hiền, TPHCM) để tổ chức hoạt động. Nhóm này tự xưng là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” dù không đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Nhân viên được giao kịch bản soạn sẵn để gọi điện thông báo khách hàng trúng thưởng các phần quà giá trị lớn. Nạn nhân bị yêu cầu phải mua thêm sản phẩm của công ty mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Công an thu giữ nhiều tang vật. Ảnh: CACC

Hàng hóa được các đối tượng chào bán gồm sữa, thực phẩm chức năng hoặc thiết bị điện tử. Giá bán các sản phẩm này bị đẩy lên gấp 8-10 lần so với giá trị thực tế trên thị trường.

Cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo chủ yếu nhắm vào người cao tuổi sinh sống tại khu vực nông thôn. Hàng hóa được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức thu hộ (COD) để hợp thức hóa dòng tiền.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử quan trọng khi khám xét nơi làm việc của các đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.