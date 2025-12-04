Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới đây đơn vị đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, Internet và các phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia.

Đường dây này do Mai Văn Tới (SN 2001), trú tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), sau đó câu kết với các đối tượng người nước ngoài để vận hành hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX. Tới còn móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tuyển dụng, lôi kéo người sang Campuchia, mua máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Đối tượng Mai Văn Tới. Ảnh: CACC

Để mở rộng mạng lưới, nhóm đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Thủ đoạn của chúng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo tiếp cận nạn nhân, sau đó kêu gọi đầu tư, mua bán tiền ảo trên sàn JPX.

Các đối tượng trực tiếp “thả mồi” cho bị hại bằng cách cho thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ và cho phép rút tiền về nhằm tạo niềm tin. Khi bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn, chúng can thiệp hệ thống làm họ thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do như vượt hạn mức, sai nội dung chuyển tiền, yêu cầu xác minh… để chiếm đoạt tài sản.

Quy trình lừa đảo của đường dây này gồm bốn bước: "Bắt khách”, “Nuôi khách”, “Khách vào tiền” và “Giết khách”.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6-18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.