Tốt nghiệp đại học, làm marketing ở Hà Nội với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng được một thời gian, Hà Văn Linh quyết định ở lại quê hương làm trưởng thôn, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế.

Thay đổi kế hoạch đi Hàn Quốc

Sinh năm 1998, Hà Văn Linh, người dân tộc Thái, Trưởng thôn Mường Pùng, xã Quang Chiểu (Thanh Hóa), từng có những năm tháng lập nghiệp nơi thành thị. Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020, chuyên ngành Quản lý nhà nước, Linh ở Hà Nội làm marketing với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Cuối năm 2021, chàng trai trẻ trở về quê. Ban đầu, Linh chỉ định nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp chuyện công việc. Nhưng những ngày sống giữa bản làng, gần gũi với gia đình và bà con, anh dần nảy ra ý định gắn bó lâu dài với quê hương.

Một góc thôn Mường Pùng. Ảnh: Lê Dương

Đầu năm 2023, Linh tham gia công tác thôn bản với vai trò Bí thư Chi đoàn. Đến tháng 7/2024, anh được bầu làm Trưởng thôn Mường Pùng. Từ một người trẻ từng rời quê tìm cơ hội lập nghiệp, Linh bắt đầu đảm nhận những công việc gần gũi với đời sống người dân, từ vận động thanh niên học nghề đến hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.

Linh từng tính đến con đường đi làm việc ở nước ngoài nên đã học tiếng Hàn, thi đỗ và chờ ngày xuất cảnh.

Với nhiều thanh niên vùng cao, sang Hàn Quốc làm việc là cơ hội để tích lũy vốn, giúp gia đình thoát cảnh khó khăn. Linh hiểu rõ điều đó bởi chính em trai cũng đang làm việc tại đó. Thế nhưng, khi đứng trước lựa chọn của mình, chàng trai trẻ lại quyết định ở lại.

Linh chọn con đường khác, bắt đầu từ những việc nhỏ ngay nơi mình sinh ra, giúp bà con có thêm cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập và từng bước cải thiện cuộc sống.

Hà Văn Linh ở lại sống trên mảnh đất quê hương. Ảnh: Lê Dương

“Thôn Mường Pùng hiện có khoảng 350 hộ với 1.680 nhân khẩu, trong đó còn 29 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo. Ở vùng núi biên giới, khi việc làm tại chỗ chưa nhiều, tìm được một công việc ổn định để có thu nhập vẫn là nỗi trăn trở của không ít gia đình”, trưởng thôn nói.

Từ khi làm Bí thư Chi đoàn, anh đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động. Làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp người trẻ có thu nhập mà còn tạo cơ hội tích lũy vốn, học hỏi kinh nghiệm để sau này trở về quê lập nghiệp.

Trưởng thôn trẻ cùng bà con tìm hướng làm ăn

Nhưng không phải ai cũng có điều kiện hoặc mong muốn đi xa. Vì vậy, Linh luôn tích cực vận động, khuyến khích thanh niên học những nghề có thể giúp họ tìm việc ngay tại địa phương hoặc tự tạo sinh kế như sửa chữa xe máy, ô tô, điện lạnh, cắt tóc, làm đẹp. Anh cũng tư vấn một số mô hình khởi nghiệp phù hợp với điều kiện miền núi, trong đó có chăn nuôi dúi.

Trưởng thôn Hà Văn Linh thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: Lê Dương

Với Linh, vận động người dân phát triển kinh tế không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền. Khi dự án trường liên cấp được triển khai tại địa phương, anh tích cực vận động bà con đồng thuận, đồng thời giới thiệu khoảng 30 lao động trong thôn vào làm việc cho nhà thầu. Có thêm việc làm, người dân vừa kiếm được tiền công, vừa có cơ hội cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công trường.

Công việc của trưởng thôn còn bao gồm những nhiệm vụ gần gũi với đời sống hằng ngày như hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, tuyên truyền pháp luật, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão.

Ngay trong gia đình, Linh cũng tìm cách phát triển kinh tế bằng những mô hình phù hợp với điều kiện sẵn có. Anh thử nghiệm trồng 0,3ha bí thơm Quang Chiểu, thu hoạch khoảng 1-2 tấn, bán với giá 15.000 đồng/kg. Từ những bước đi ban đầu, chàng trai trẻ mong muốn phát triển sản phẩm địa phương, gắn sản xuất với dịch vụ và du lịch cộng đồng.

Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu, đánh giá Hà Văn Linh là cán bộ trẻ đáp ứng các tiêu chí của địa phương về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng phát triển kinh tế gia đình.

Từ những thửa ruộng bậc thang, Linh đang hướng đến sẽ phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Xiết, quá trình lựa chọn trưởng thôn được thực hiện bài bản, trên cơ sở rà soát nhân sự, xem xét năng lực thực tế và sự tín nhiệm của chi bộ, người dân. Dù còn hạn chế về kinh nghiệm, Linh đã thể hiện sự năng nổ, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động thôn bản và đi đầu trong vận động người dân phát triển kinh tế.

“Chúng tôi kỳ vọng những cán bộ trẻ như Linh sẽ tạo ra sự đổi mới, giúp thôn bản phát triển mạnh hơn, nhất là về kinh tế. Địa phương sẽ thường xuyên theo dõi, gần gũi, động viên, hỗ trợ nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi thôn bản phát triển, đó cũng là thành quả và sự ghi nhận đối với những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến”, ông Xiết nhấn mạnh.