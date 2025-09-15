Thông thường, Apple sẽ không công bố chính xác dung lượng pin của từng thiết bị. Tuy nhiên, với iPhone 17, Apple được yêu cầu phải công bố nhãn năng lượng trên các trang sản phẩm iPhone của mình tại châu Âu và họ đã tiết lộ dung lượng pin mAh chính thức của các thiết bị mới ra mắt này.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn

iPhone 17 bản tiêu chuẩn có viên pin dung lượng 3.692mAh, tăng 3.7% so với iPhone 16 (3.561mAh). Tuy chỉ tăng nhẹ về dung lượng nhưng Apple cho biết iPhone 17 có thể phát video liên tục trong 30 giờ, tăng thêm 8 giờ so với thế hệ trước. Sự thay đổi này đến từ việc kết hợp vi xử lý A19 trên tiến trình 3nm tiết kiệm năng lượng và hệ điều hành iOS 26 được tối ưu.

Màn hình ProMotion với khả năng hạ tần số quét xuống 1Hz giúp tiết kiệm pin hiệu quả. Ngoài ra, sạc nhanh với adapter USB-C 40W giúp máy có được 50% pin chỉ trong 20 phút, mang lại sự tiện lợi trong các tình huống cần bổ sung năng lượng gấp.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Apple gọi iPhone 17 Pro là bước nhảy vọt về pin. Cụ thể, iPhone 17 Pro sở hữu dung lượng pin 4.252mAh (tăng 18,7% so với iPhone 16 Pro). Trong khi đó mẫu iPhone 17 Pro Max có dung lượng pin 5.088 mAh (tăng 8,6% so với iPhone 16 Pro Max).

Về thời lượng thời lượng, Apple cho biết iPhone 17 Pro có thể đạt tới 31 giờ phát video, cao hơn 1 giờ so với bản iPhone 17 tiêu chuẩn.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max tiếp tục khẳng định vị thế khi được Apple giới thiệu là mẫu iPhone có pin tốt hơn cả từ trước tới nay. Phiên bản cao cấp nhất của Apple này mang đến 37 giờ phát video, vượt trội 4 tiếng so với thế hệ trước.

Yếu tố giúp sản phẩm duy trì hiệu suất lâu dài là thiết kế unibody nhôm cùng với hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, tối ưu khả năng tản nhiệt, giữ vững hiệu suất và duy trì thời gian sử dụng.

Người dùng cũng được hỗ trợ sạc nhanh 50% chỉ trong 20 phút bằng adapter 40W, đảm bảo sự chủ động trong suốt quá trình sử dụng.

iPhone Air

Dù sở hữu thân máy siêu mỏng, iPhone Air vẫn được tối ưu không gian để tăng dung lượng pin. Apple cho biết sản phẩm có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng, kết hợp cùng chip A19 Pro và cơ chế quản lý điện năng thông minh của iOS 26.

Khi dùng kèm phụ kiện MagSafe Battery, thiết bị có thể phát video tối đa 40 giờ, phù hợp với những ai thường xuyên di chuyển. Hệ thống sạc cũng đa dạng với củ sạc 40W và chuẩn MagSafe/Qi2 25W, đảm bảo linh hoạt cho người dùng.

iPhone 17 sẽ mở đặt trước tại thị trường Việt Nam từ 19:00 ngày 12/09/2025 với giá khởi điểm từ 24.99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 256GB bộ nhớ lưu trữ.

Ưu đãi đặc biệt khi đặt mua iPhone 17 tại CellphoneS

Khi đặt cọc iPhone 17 tại CellphoneS, người dùng sẽ nhận ngay gói ưu đãi cực khủng với tổng trị giá lên đến 7 triệu đồng. Riêng với iPhone Air, khách hàng được hưởng ưu đãi riêng 5 triệu đồng, mang đến cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, CellphoneS còn triển khai chương trình trả góp 0%, đi kèm dịch vụ thu cũ đổi mới, giúp quá trình nâng cấp trở nên thuận tiện. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc để sở hữu sớm các model iPhone 17 chính hãng với nhiều quyền lợi đi kèm.

Ngọc Minh