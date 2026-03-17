Sáng 17/3, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Công an phường Bình Kiến đã thông tin về việc một học sinh lớp 4 bị cha ruột dùng roi mây đánh gây thương tích.

Theo đó, vào ngày 8/2, Công an phường Bình Kiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Đ.T.B.D. (2016) bị người thân bạo hành gây thương tích.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định vào tối 2/2, cháu D. bị cha ruột là ông Đ.Đ.V. (1996) dùng roi mây đánh nhiều cái vào vùng mông và lưng, khiến cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Cháu D. bị cha ruột đánh gây thương tích. Ảnh: NH

Nguyên nhân được xác định do trước đó cháu D. lấy điện thoại của bà ngoại để chơi game. Khi bị nhắc nhở cháu đã đập phá điện thoại. Tối cùng ngày, do cháu D. sang nhà bà ngoại nên ông V. đến đưa về và đánh để răn đe.

Thời điểm xảy ra sự việc, người thân trong gia đình đều có mặt chứng kiến.

Theo Công an phường Bình Kiến, thời gian qua cháu D. đã nhiều lần bỏ học đi chơi điện tử, đồng thời 2 lần lấy tiền của mẹ.

Với hành vi đánh đập, gây thương tích cho con trai, ông Đ.Đ.V. bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.