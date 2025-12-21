Sáng 21/12, lãnh đạo UBND phường Tây Hiếu (Nghệ An) cho biết, công an địa phương đã làm việc với người bố liên quan vụ đánh nữ sinh lớp 7.

Theo lãnh đạo phường, sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An thăm hỏi, động viên bé gái.

“Qua làm việc với công an, người bố trình bày do cho rằng con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để tiêu vặt nên nóng giận và đánh cháu. Thời điểm thăm tại bệnh viện, bé gái có nhiều vết thương trên cơ thể, bị đau và tâm lý hoảng sợ”, lãnh đạo phường Tây Hiếu nói.

Bé gái bị bầm tím, đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo phường Tây Hiếu, bố mẹ bé gái đã ly hôn; nữ sinh lớp 7 sống cùng bố và bà nội.

“Gia đình bên ngoại đề nghị được chăm sóc cháu bé. Trước mắt, địa phương ưu tiên việc điều trị, chăm sóc cho cháu; còn hành vi của người bố đến mức độ nào sẽ do cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định”, lãnh đạo phường cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ sinh lớp 7 ở phường Tây Hiếu với nhiều vết bầm trên cơ thể. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.