Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hành hạ người khác”.

Trước đó, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp nhận tin trình báo của anh Nguyễn Chính C. (trú tại Hà Nội) về việc mẹ anh là bà N. (82 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại trong quá trình thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Đối tượng Trương Thị Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: H.H.

Qua kiểm tra camera gia đình, anh C. phát hiện người giúp việc có hành vi bạo hành cụ bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ dấu hiệu phạm tội; đồng thời báo cáo cấp trên, phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân được đưa đi giám định thương tích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, người yếu thế.

Kết quả điều tra xác định, trong các ngày từ 6-8/1/2026, Trương Thị Bắc đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N. trong quá trình chăm sóc tại nhà riêng của nạn nhân. Khi gia đình phát hiện và trình báo, đối tượng khai báo gian dối nguyên nhân thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can để điều tra theo quy định pháp luật.