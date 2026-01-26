Chiều 26/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên gia đình có thuê người chăm sóc tại nhà (ở ngõ 190 Lò Đúc).

Ngày 10/1, khi anh C. đến thăm mẹ, anh phát hiện tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh C. phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., người giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Dữ liệu camera cho thấy người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bới cụ bà, dù bà phải ngồi xe lăn và không thể tự sinh hoạt.

Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt cụ bà “ngồi thẳng lên”. Khi cụ không thể ngồi thẳng, người này đã hành hung nạn nhân. Các hành vi bạo lực còn xảy ra ngay cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Được biết, nữ giúp việc được thuê chăm sóc cụ bà với chi phí 11 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích. Công an phường đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.