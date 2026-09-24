Khi nhắc tới ngành game Hàn Quốc, Krafton là một trong những cái tên đáng chú ý nhất, với tài sản lớn nhất là thương hiệu PUBG: BATTLEGROUNDS.

Từ một studio phát triển game quy mô nhỏ mang tên Bluehole, doanh nghiệp này đã phát triển thành tập đoàn game đại chúng, sở hữu nhiều studio và phát hành game trên toàn cầu.

Từ Bluehole đến Krafton

Tiền thân của Krafton là Bluehole Studio, được thành lập tại Seoul vào năm 2007 bởi doanh nhân Jang Byeong-gyu.

Trước đó, ông Jang từng đồng sáng lập Neowiz vào năm 1997, rồi thành lập công ty công nghệ tìm kiếm First Snow. Ông hiện vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Krafton.

Bluehole ban đầu được biết đến với dòng game MMORPG, đáng chú ý là TERA. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2017, khi studio phát hành PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) trên PC dưới dạng Early Access.

Trò chơi nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và góp phần đưa battle royale trở thành một trong những thể loại game phổ biến nhất.

Năm 2018, Bluehole thành lập Krafton như một công ty mẹ để quản lý các studio và IP trong hệ sinh thái. Thương hiệu Krafton sau đó trở thành tên gọi chung của tập đoàn.

Một nhân vật quan trọng khác trong lịch sử PUBG là Kim Chang-han, hiện là CEO Krafton. Ông từng giữ vai trò CEO PUBG Corporation và tham gia quá trình phát triển PUBG trước khi trở thành CEO Krafton từ năm 2020.

Bên trong một khu vực trải nghiệm PUBG của Krafton tại Seoul, Hàn Quốc tháng 7/2025. Ảnh: Yonhap

Krafton kiếm tiền từ đâu?

PUBG vẫn là tài sản quan trọng nhất của Krafton nhưng tập đoàn hiện không chỉ có PUBG.

Hệ sinh thái của Krafton bao gồm nhiều studio như PUBG Studios, Bluehole Studio, RisingWings, Dreamotion, ReLU Games, inZOI Studio, Unknown Worlds và một số studio quốc tế khác. Các sản phẩm của tập đoàn trải rộng trên PC, console và mobile.

Ngoài PUBG: BATTLEGROUNDS, danh mục của Krafton còn có NEW STATE MOBILE, The Callisto Protocol, Moonbreaker, TERA và các dự án mới như inZOI.

Krafton cũng đang tìm cách xây dựng thêm các IP lớn nhằm giảm sự phụ thuộc vào một thương hiệu duy nhất.

Quy mô quốc tế của doanh nghiệp khá lớn: báo cáo ESG 2024 của Krafton cho biết 93% doanh thu đến từ thị trường nước ngoài, trong khi dịch vụ phát hành của công ty đã được mở rộng tới hơn 242 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến cuối năm 2024.

PUBG đã đưa Krafton trở thành một trong những công ty game có giá trị đáng kể của Hàn Quốc.

Krafton công bố doanh thu năm 2025 đạt 3,32 nghìn tỷ won, lợi nhuận hoạt động khoảng 1,05 nghìn tỷ won, trong khi lợi nhuận ròng 733,7 tỷ won.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc Krafton niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào tháng 8/2021.

Ở thời điểm thị trường đóng cửa ngày 23/9, cổ phiếu Krafton (mã 259960) giao dịch quanh mức 202.000 won/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 8,78 nghìn tỷ won.

Đáng chú ý, mức vốn hóa này thấp hơn đáng kể so với thời điểm Krafton mới lên sàn. Theo dữ liệu thị trường, vốn hóa của công ty từng ở mức khoảng 21,5 nghìn tỷ won vào cuối năm 2021.

Lùm xùm PUBG Asia Stars 2026

Tháng 9/2026, Krafton vướng tranh cãi lớn liên quan PUBG Asia Stars 2026, giải đấu có tuyển thủ và streamer từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Ngay sau khi giải khai mạc ngày 17/9, xuất hiện cáo buộc một số tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu sử dụng màn hình hoặc nguồn phát sóng bên ngoài để theo dõi vị trí đối thủ trong lúc trận đấu diễn ra, hành vi thường được cộng đồng PUBG gọi là “stream sniping”.

Tranh cãi nhanh chóng mở rộng sang cách ban tổ chức xử lý vụ việc. Các tuyển thủ Hàn Quốc phản đối phản ứng của ban tổ chức và toàn bộ 8 tuyển thủ Hàn Quốc tuyên bố không tiếp tục thi đấu.

Krafton sau đó quyết định hủy các trận đấu còn lại của PUBG Asia Stars 2026 và phân bổ tiền thưởng cho các khu vực tham dự.

Ngày 23/9, Krafton công bố kết quả điều tra chính thức, xác định Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin bên ngoài game, bao gồm việc xem livestream của người chơi khác.

Hai tuyển thủ bị khóa tài khoản PUBG vĩnh viễn và cấm thi đấu vĩnh viễn tại các giải đấu chính thức do Krafton tổ chức hoặc phê duyệt.

Đồng thời, Krafton thừa nhận trách nhiệm trong khâu vận hành, cho rằng họ chưa xây dựng và truyền đạt đầy đủ quy định, tiêu chí xử lý cũng như biện pháp phòng ngừa việc sử dụng thông tin bên ngoài trước giải đấu.

Công ty cho biết sẽ rà soát lại quy trình tổ chức và xử lý các giải esports trong tương lai.

Theo nguồn tin của VietNamNet, game PUBG PC đang được phát hành không phép tại Việt Nam. Game PUBG tại Việt Nam có giấy phép là PUBG Mobile được phát triển dựa trên PlayerUnknown's BattleGrounds bởi LightSpeed & Quantum Studio của Tencent Games phối hợp cùng PUBG Studios, VNG Games là đơn vị phân phối.