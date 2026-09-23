Trong thời gian qua, game PUBG PC đang được phát hành không phép tại Việt Nam qua các nền tảng Steam, Epic Games, Playstation và Xbox.

Game PUBG PC phát hành không phép tại Việt Nam trong thời gian dài. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận của VietNamNet, thực tế PUBG PC đã bị chặn một phần tại Việt Nam, cụ thể là một số nhà mạng trong nước đã chặn nền tảng phát hành game không phép Steam.

Với việc chặn nền tảng này, người chơi sẽ không còn tải được game PUBG PC về chơi nữa.

Tuy nhiên, hiện việc chặn này có vẻ diễn ra không đồng đều, khi một số nhà mạng vẫn để người dùng truy cập được vào nền tảng này tải game về chơi. Bên cạnh đó người chơi vẫn tải được game từ các nền tảng còn lại ở trên.

Theo nguồn tin mà PV có được, hiện các cơ quan chức năng đang đưa ra các phương án để chặn triệt để game này trong thời gian tới, bởi việc phát hành không phép là vi phạm các quy định pháp luật của Việt Nam.

Về lùm xùm quanh giải đấu PUBG Asia Stars vừa được Krafton tổ chức tại Hàn Quốc, hiện ban tổ chức không đưa ra thông báo cụ thể, nhưng một số nguồn tin cho biết, hai tuyển thủ Việt Nam là Himass và TanVuu đã bị cấm tham gia vĩnh viễn các giải đấu của game này trong thời gian tới.

Với việc đưa ra hình thức kỷ luật như trên, cộng đồng game PUBG PC tại Việt Nam cho rằng cách xử lý này là không thoả đáng, bởi ngay từ đầu ban tổ chức giải cũng không đưa ra các quy định rõ ràng; bên cạnh đó cách xử lý có phần thiên vị các game thủ đến từ đội tuyển của Hàn Quốc.

Sau khi có quyết định từ Krafton, từ tối ngày 22/9 đến hôm nay, nhiều tuyển thủ cũng như các game thủ nổi tiếng trong cộng đồng PUBG PC tại Việt Nam đã quyết định xoá game khỏi máy tính của mình để phản đối.

Đáng chú ý, không chỉ cộng đồng game tại Việt Nam mà nhiều cộng đồng khác chơi game này tại các nước trên thế giới cũng đưa ra nhiều chỉ trích về cách xử lý của Krafton tại giải đấu này trong những ngày qua.

Điều này khiến cho giá cổ phiếu Krafton Inc (KRX:259960) ghi nhận mức giảm đến 3,41% từ mức 205.000 KRW giá đóng cửa ngày 18/9/2026, xuống còn 198.000 KRW khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9/2026.

Tính trên quy mô toàn công ty, vốn hóa thị trường của Krafton đã giảm từ khoảng 9,38 nghìn tỷ KRW xuống còn 9,06 nghìn tỷ KRW, khiến giá trị doanh nghiệp bị sụt giảm khoảng 234,7 triệu USD.