Vòng chung kết PMGC 2025 vừa khép lại tại Siam Paragon (Bangkok) sau 3 ngày thi đấu, từ 12/12 đến 14/12. Đây là sự kiện lớn nhất trong lịch sử của bộ môn này, quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất thế giới tranh tài. Kết quả chung cuộc, đại diện Alpha7 Esports (Brazil) giành chức vô địch với tổng điểm 142. Xếp sau là ULF Esports ở vị trí á quân và Alpha Gaming đứng hạng ba.

Alpha7 Esports là quán quân giải PUBG Mobile toàn cầu tại Thái Lan. Ảnh: BTC

Diễn biến giải đấu ghi nhận nhiều bất ngờ về phong độ của các đội tuyển. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đại diện của Việt Nam là D'Xavier đã có màn khởi động ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ một chiến thắng (Chicken Dinner).

Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, cục diện thay đổi hoàn toàn khi Alpha7 Esports bứt phá từ vị trí thứ 4 lên ngôi đầu bảng với 115 điểm nhờ chuỗi thắng liên tiếp. Ngược lại, D'Xavier tụt xuống hạng 7 sau chuỗi trận không như ý.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở ngày thi đấu cuối cùng khi ban tổ chức áp dụng luật "SMASH". Theo đó, đội vô địch phải là đội đầu tiên đạt mốc 125 điểm và giành thêm một chiến thắng hoặc đội có tổng điểm cao nhất sau 6 trận đấu cuối. Tại trận quyết định, Alpha7 Esports đã tận dụng cơ hội khi hai đối thủ bám đuổi là ULF và Alpha Gaming bị loại sớm, qua đó chính thức nâng cúp.

Danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất (MVP) thuộc về TOP (đội Alpha Gaming) đến từ Mông Cổ với phần thưởng là một chiếc SUV hạng sang Porsche Cayenne.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, nhà phát hành đã công bố lộ trình phát triển mới cho năm 2026. Ông Rick Li, nhà sản xuất trò chơi, cho biết sẽ đầu tư 10 triệu USD để hỗ trợ cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trong hệ sinh thái World of Wonder (WOW). Tính đến nay, chế độ này đã ghi nhận 5,4 triệu bản đồ do người dùng tự tạo, thu hút 8,5 triệu người chơi mỗi ngày.

Về mặt vận hành, đơn vị này khẳng định đã xử lý 13 triệu trường hợp gian lận để đảm bảo môi trường công bằng. Trong năm 2026, tựa game này dự kiến ra mắt chế độ chơi nhanh 10 phút (Quick BR), đồng thời công bố hợp tác thương mại với hãng xe Ferrari và đội đua F1 Scuderia Ferrari HP.