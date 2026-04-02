Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền chi tiêu, Nguyễn Đăng Kiên (SN 1995, trú tại xã Tiên Lục) đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa bán căn hộ đang thuê tại chung cư Quang Minh (phường Bắc Giang) cho nhiều người.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Kiên liên hệ với một đối tượng không rõ danh tính qua ứng dụng Telegram và đặt mua 5 ''sổ đỏ'' giả mang tên mình.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/1 - 19/6/2025, Kiên đã lừa bán cùng một căn hộ cho 5 người khác nhau. Sau mỗi giao dịch, đối tượng giao “sổ đỏ” giả (bản in màu) và cam kết là thật nhằm tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,353 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 21/1/2025, Kiên từng bị tuyên phạt 8 tháng tù treo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra, Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đã thu giữ 5 ''sổ đỏ'' giả liên quan vụ án.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.