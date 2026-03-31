Ngày 31/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, trú tại xã Hỏa Lựu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thanh Hùng ký nhận quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 - 2025, Hùng lợi dụng quan hệ quen biết, đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách “đáo hạn ngân hàng” trong 3-5 ngày, cam kết trả cả gốc lẫn lãi cho người cho vay. Thời gian đầu, Hùng thanh toán đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục vay với số tiền lớn hơn.

Thực tế, Hùng dùng số tiền vay được để trả nợ cá nhân, xoay vòng trả lãi các khoản vay trước và chi tiêu. Từ ngày 23/9/2024 đến 16/4/2025, nhiều người đã chuyển cho Hùng tổng số hơn 13 tỷ đồng, trong đó bị chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hùng có đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của các bị hại và tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo của đối tượng không phải hiếm gặp, song nhiều người vẫn mất cảnh giác do tin tưởng quen biết hoặc bị hấp dẫn bởi lãi suất cao mà không tìm hiểu kỹ mục đích vay, khả năng tài chính của người vay. Người dân không nên cho vay số tiền lớn chỉ dựa trên quan hệ quen biết hoặc lời hứa miệng, tránh bị các đối tượng lợi dụng.