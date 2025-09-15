Theo truyền thông địa phương, rạng sáng ngày 6/9, lực lượng chức năng bất ngờ nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc 347 ở tỉnh Ayutthaya.

Ảnh: Khaosod

Tại hiện trường, một ô tô 7 chỗ màu trắng được phát hiện đã đâm vào cột điện trên đường. Chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Nạn nhân cũng là người duy nhất trên xe, vẫn bị kẹt lại trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng thiết bị thủy lực chuyên dụng để cắt phá thân xe nhằm đưa nạn nhân ra ngoài.

Ảnh: Thaiger

Đúng lúc này, một nữ y tá khoa cấp cứu của bệnh viện Ayutthaya, vừa tan ca, đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn nên lập tức dừng xe để cứu người.

Tuy nhiên, khi đến gần, cô lập tức ngã gục khi nhận ra nạn nhân chính là bạn trai mình. Theo lời kể, trước đó, người đàn ông này tới bệnh viện để đón bạn gái. Nhưng vì cô cũng đi xe nên nữ y tá lái xe về sau.

Trước nỗi đau tận cùng, cô gái trẻ cố gắng gạt nước mắt để trực tiếp tham gia sơ cứu, kiên trì thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) cho bạn trai ngay tại hiện trường, rồi tiếp tục cùng lực lượng cứu hộ đưa anh đến bệnh viện.

Ảnh: Thaiger

Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều không thể giành lại sự sống. Bạn trai nữ y tá đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Các tài xế địa phương cho biết trước đó đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đoạn cao tốc này do ngã giao và đường vòng. Mưa lớn vào đêm xảy ra tai nạn cũng được coi là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới việc điều khiển xe.