Từ nhà phát minh latex đến triết lý giấc ngủ phục hồi

Khởi nguồn từ phát minh công nghệ bọt cao su tiên phong tại Anh Quốc năm 1929, Dunlopillo đã góp phần thay đổi cách con người nhìn nhận về giấc ngủ, từ nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản thành trải nghiệm phục hồi toàn diện. Gần một thế kỷ sau, tinh thần tiên phong ấy tiếp tục được thương hiệu phát triển qua bộ sưu tập CoolSilk Comfort ra mắt ngày 14/5/2026 tại TP.HCM, phản ánh xu hướng sống hiện đại khi chất lượng giấc ngủ ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi của phong cách sống và sức khỏe toàn diện.

Theo ông Kumaresan Varutharaju - Giám đốc Vận hành & Quyền Giám đốc Quốc gia Dunlopillo Việt Nam chia sẻ: “Tại Dunlopillo Việt Nam, chúng tôi luôn tập trung phát triển các sản phẩm chăm sóc giấc ngủ có khả năng mang lại sự êm ái sang trọng cùng khả năng nâng đỡ công thái học, giúp người dùng thư giãn sâu hơn và đạt chất lượng giấc ngủ tối ưu hơn. Được phát triển dựa trên triết lý ‘Luxury Performance Sleep’ – Giấc ngủ hiệu suất cao chuẩn thượng lưu, bộ sưu tập CoolSilk Comfort kết hợp giữa công nghệ làm mát tiên tiến, hệ lò xo thông minh, cao su cao cấp và tinh thần chế tác tinh tế nhằm tái định nghĩa tiêu chuẩn ‘giấc ngủ thượng lưu’ hiện đại tại Việt Nam.”

Ba dòng sản phẩm, ba cách tiếp cận giấc ngủ cao cấp

CoolSilk BLACK được định vị là dòng cao cấp nổi bật nhất, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm nghỉ ngơi chuyên sâu. Bề mặt nệm sử dụng lớp vải Premium Ultra Cooling Fabric kết hợp công nghệ Stress-Free Relaxation Technology, mang lại cảm giác mát dịu tức thì và hỗ trợ cơ thể thư giãn sâu hơn trong suốt giấc ngủ. Bên dưới, lớp Talasilver™ Wave Copper-Flex Latex tiên tiến tiếp tục tăng cường độ mát, khả năng bảo vệ vệ sinh, giảm áp lực thích ứng và nâng đỡ tối ưu, từ đó góp phần tạo nên giấc ngủ sâu và phục hồi hơn. Ở cấu trúc bên trong, Dura Aire Plush Latex Core kết hợp hệ thống lò xo túi độc lập Multi-Zone Progressa Dual Pocketed Spring System giúp ôm nâng cơ thể theo từng vùng, phân bổ lực cân bằng và hạn chế rung động lan truyền khi người nằm cạnh thay đổi tư thế.

CoolSilk ROYALE mang sắc thái cân bằng hơn giữa êm ái, phục hồi và sự tinh tế. Dòng sản phẩm này sử dụng vải làm mát cao cấp kết hợp công nghệ làm mát tăng cường bằng vật liệu Graphene nhằm hỗ trợ điều hòa nhiệt độ trong suốt đêm. Cùng với đó, lớp cao su cao cấp Talasilver™ Wave Copper Flex có tác dụng tăng khả năng đàn hồi và giảm áp lực lên các vùng trọng điểm như vai và hông. Sản phẩm cũng được bổ sung lớp kháng khuẩn, đáp ứng nhu cầu vệ sinh trong xu hướng sống chú trọng sức khỏe.

Trong khi đó, CoolSilk ZEN được phát triển theo tinh thần tối giản, phù hợp với người dùng muốn tiếp cận trải nghiệm cao cấp trong đời sống hằng ngày. Chất liệu vải mát cao cấp kết hợp công nghệ làm mát tác động kép giúp tăng khả năng lưu thông không khí, trong khi lớp cao su Talasilver™ nhập khẩu hỗ trợ độ đàn hồi, thoáng khí và khả năng kháng khuẩn tự nhiên. Hệ thống nâng đỡ toàn diện Dual-Edge 360° giúp tăng độ vững chắc ở toàn bộ cạnh nệm và hỗ trợ người dùng tận dụng tốt hơn bề mặt nằm.

Giấc ngủ trong chuẩn sống mới

Theo các chuyên gia trong ngành, thị trường nệm Việt Nam đang bước vào giai đoạn người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng dài hạn thay vì chỉ so sánh về giá. Trong bối cảnh nhịp sống đô thị nhiều áp lực, một chiếc nệm chất lượng không chỉ phục vụ giấc ngủ, mà còn góp phần vào quá trình tái tạo thể chất và tinh thần mỗi ngày. Từ sự thay đổi đó, CoolSilk Comfort được Dunlopillo phát triển như một giải pháp nghỉ ngơi phù hợp với nhu cầu ngày một nâng cao của xã hội.

Bộ sưu tập cũng cho thấy cách Dunlopillo nối dài di sản của nhà phát minh nệm cao su thiên nhiên tiên phong trên thế giới, bằng những công nghệ phù hợp hơn với chuẩn sống hôm nay. Hiện Dunlopillo là một trong những thương hiệu nệm cao cấp nổi tiếng tại Việt Nam, thuộc sở hữu của Dunlopillo Holdings, thành viên Pikolin Group, tập đoàn hàng đầu châu Âu trong ngành công nghiệp chăn ga gối nệm và giải pháp nghỉ ngơi cao cấp.

Nhân dịp ra mắt CoolSilk Comfort, Dunlopillo triển khai chương trình ưu đãi và quà tặng dành cho khách hàng mua sớm tại hệ thống nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc.

(Nguồn: Dunlopillo)