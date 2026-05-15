Theo bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực Hoàng Hiên (Trung Quốc), một số nghiên cứu cho thấy những người có thói quen ngủ trưa kéo dài có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn 12% và nguy cơ đột quỵ tăng 24%. Ông cho biết nguyên nhân không chỉ nằm ở giấc ngủ trưa mà còn liên quan đến chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Bác sĩ Hoàng giải thích, việc thường xuyên buồn ngủ vào ban ngày trong nhiều trường hợp là dấu hiệu cho thấy cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ vào ban đêm. Khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài, nồng độ catecholamine trong cơ thể luôn ở mức cao, từ đó thúc đẩy huyết áp tăng lên. Ngoài ra, ngủ trưa quá nhiều còn có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của huyết áp, khiến hệ tim mạch chịu tổn thương âm thầm theo thời gian.

Ngủ trưa có một số tác dụng với sức khỏe nhưng cần điều độ. Ảnh minh họa: AI

Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, ngủ trưa quá lâu còn có thể tác động đến trí nhớ. Bác sĩ Hoàng dẫn lại một nghiên cứu của Đại học Liège (Bỉ) theo dõi trong một năm đối với nhóm người cao tuổi có thói quen ngủ trưa. Kết quả cho thấy những người thường xuyên ngủ trưa nhiều có sự suy giảm rõ rệt về khả năng “hồi tưởng tự do”, tức là khả năng tự nhớ lại các sự việc vừa xảy ra mà không cần gợi nhắc. Họ ngày càng cần người khác nhắc mới nhớ được những việc mới diễn ra trước đó.

Theo China Times, não bộ giống như một chiếc máy tính cần được sạc đúng thời điểm. Nếu ngủ quá nhiều vào buổi trưa, cơ thể có thể khó đạt được giấc ngủ chất lượng vào ban đêm. Điều này khiến chu kỳ nghỉ ngơi tự nhiên bị xáo trộn và lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ Hoàng cho biết những người ngủ trưa trên 90 phút có nguy cơ tử vong trong tương lai tăng 23%. Ngoài ra, nếu thời gian ngủ trưa vượt quá 30 phút, nguy cơ tăng đường huyết, tăng chỉ số BMI và hội chứng chuyển hóa cũng có xu hướng gia tăng.

Từ các kết quả nghiên cứu này, bác sĩ Hoàng khuyến nghị mỗi lần ngủ trưa không nên kéo dài quá 30 phút. Đây được xem là khoảng thời gian phù hợp để cơ thể thư giãn và hồi phục mà không làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên.

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, mọi người nên kiểm tra lại chất lượng giấc ngủ ban đêm thay vì phụ thuộc vào ngủ trưa để bù đắp. Việc cải thiện thời gian ngủ ban đêm, duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định và ngủ đủ giấc vẫn là yếu tố quan trọng hơn đối với sức khỏe lâu dài.

Theo bác sĩ Hoàng, duy trì ngủ trưa ở mức hợp lý, không quá 30 phút mỗi lần, có thể giảm gần 48% nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch.