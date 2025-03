Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội. Bệnh viện Tim Hà Nội vừa trao số tiền 102.540.214 đồng do bạn đọc ủng hộ đến bé Nguyễn Tú Uyên (7 tuổi, trú tại xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) – nhân vật trong bài viết: "Bé gái ở Nghệ An cần giúp gấp 100 triệu đồng để phẫu thuật tim".

Bạn đọc giúp bé Nguyễn Tú Uyên đủ tiền phẫu thuật tim.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Khánh có 2 người con. Con trai đầu Nguyễn Công Bắc (SN 2017) từng khoẻ mạnh, bụ bẫm. Cho đến năm 2 tuổi, thấy con ngày càng gầy yếu, xanh xao, chị đưa đi khám mới hay con mắc bệnh giảm tiểu cầu.

Năm 2018, chị tiếp tục sinh con gái Nguyễn Tú Uyên. Hy vọng về đứa con khoẻ mạnh vụt tắt khi bác sĩ cho biết con mắc bệnh tim bẩm sinh. Tú Uyên được phẫu thuật lần đầu tiên vào năm 5 tuổi. Sắp tới, con có chỉ định phẫu thuật lần 2 nhưng chi phí quá lớn, dự kiến lên đến 100 triệu đồng, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình.

Trong thời điểm khó khăn, gia đình chị Khánh đã may mắn nhận được sự giúp đỡ. Số tiền 102.540.214 đồng của bạn đọc gửi trao đã giúp bé Uyên đủ điều kiện làm phẫu thuật, giữ lấy sự sống.

"Hiện cháu đang được theo dõi thể trạng sức khỏe. Gia đình tôi vô cùng biết ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến cháu suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ dành toàn bộ số tiền đóng viện phí cho cháu", chị Khánh nói.