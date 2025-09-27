Gia đình tôi và nhà chồng vốn là hàng xóm thân thiết. Từ nhỏ, bố mẹ hai bên đã nửa đùa nửa thật về chuyện kết thông gia. Duyên phận ấy đã thúc đẩy tôi và chồng tìm hiểu, nảy sinh tình cảm. Cả hai sống chung từ lúc ra Hà Nội học đại học.

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn và tiếp quản công việc kinh doanh xưởng sản xuất nội thất của bố mẹ chồng. May mắn, anh bắt tay vào làm thì xưởng nhận được nhiều đơn hàng hơn, thu nhập tăng lên. Nhờ vậy, tôi không phải làm việc, chỉ quán xuyến nhà cửa và chăm con.

6 năm bên nhau, lúc tôi nghĩ mình đang hạnh phúc viên mãn thì chồng tôi ngoại tình với kế toán của xưởng.

Ngày phát hiện chuyện đau lòng, tôi không gào thét, đánh ghen. Tôi chỉ hỏi anh lý do phản bội.

Anh thừa nhận bản thân có lỗi với tôi. Tuy nhiên, anh nói tôi không giúp đỡ anh trong công việc. Anh thấy tôi chỉ biết chưng diện, thích đi du lịch, hưởng thụ. Tôi không gồng gánh, hỗ trợ anh quản lý công việc kinh doanh. Tôi khiến anh cảm thấy cô độc.

Những lúc anh gặp khó khăn, nữ kế toán mới là người cùng anh đương đầu, giải quyết. Sự tận tâm, dịu dàng của cô ấy làm anh rung động.

Nghe từng lời gan ruột của anh, tôi đau thắt trong lòng. Tôi chấp nhận buông tay để anh đến với nữ kế toán.

Tôi rất băn khoăn không biết làm cách nào để giữ quyền lợi chính đáng cho con trai. Ảnh: PX

Dĩ nhiên, quyết định của tôi vấp phải sự phản đối từ phía bố mẹ hai bên. Chính anh cũng níu kéo, hứa sẽ quên cô gái kia. Nhưng với tôi, phản bội là điều không thể tha thứ. Tôi cũng không cam tâm sống với người chồng đã "ăn nằm" với người đàn bà khác.

Để tỏ rõ quyết tâm, tôi dọn đồ, dắt con trai rời nhà. Ngày ra tòa, tôi không đòi hỏi nhưng sau đó, anh tự thương lượng với tôi và đề ra mức chu cấp khá cao cho con trai.

Sau ly hôn, tôi muốn tìm việc làm nhưng chồng cũ khuyên tôi dành thời gian chăm con. Anh hứa gửi tiền đủ để mẹ con tôi sống thoải mái.

Quả thật, anh giữ đúng lời hứa, đều đặn gửi tiền chu cấp hằng tháng. Với số tiền ấy, tôi thoải mái tiêu xài, thậm chí dư dả để đi du lịch. Tôi càng thấy việc không đi làm, ở nhà lo cho con là hợp lý.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rối ren khi chồng cũ của tôi chính thức kết hôn với nữ kế toán. Chuyện chuyển tiền chu cấp cho mẹ con tôi do cô ta phụ trách.

Vài tháng đầu, mọi việc vẫn suôn sẻ, cô ấy nhã nhặn hỏi thăm mẹ con tôi và gửi tiền. Nhưng sau đó, thời gian chuyển tiền luôn chậm trễ hoặc đợi tôi nhắc thì cô ấy mới chuyển. Cô ấy còn chuyển không đủ con số ban đầu mà chồng cũ hứa chu cấp.

Tôi hỏi thì cô ấy bóng gió rằng, công việc kinh doanh gặp khó khăn, khuyên tôi nên chi tiêu tiết kiệm. Thậm chí, cô ấy có ý ám chỉ tôi chỉ biết ăn bám vào nhà chồng cũ.

Tôi tức giận, gửi những tin nhắn ấy cho chồng cũ xem thì anh lại quay ra bênh vợ mới. Anh bảo vợ mới nói đúng, công việc kinh doanh đang gặp trục trặc và khuyên tôi nên tìm việc làm. Tôi nghe qua thật khó tin. Tôi đoán đó là một chiêu trốn tránh trách nhiệm chu cấp do cô vợ mới của chồng cũ bày ra.

Tuy nhiên, tôi không thể đôi co hay truy cứu trách nhiệm chồng cũ vì khi ly hôn, tôi không yêu cầu cấp dưỡng. Tôi trách bản thân lúc ra tòa đã quá tự tin, nghĩ mình đủ sức nuôi con một mình.

Hiện tại, tôi rất hoang mang và tức tối, không biết nên xử trí việc này như thế nào. Tôi chưa tìm được việc làm và cũng chẳng biết làm được gì. Giờ tôi phải làm như thế nào để chồng cũ giữ đúng lời hứa chu cấp cho mẹ con tôi?

Độc giả T.H