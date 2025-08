Đoàn thiện nguyện do chị Ngân Thị Thơm (Ngân Thơm Vlog), đến từ phường Thành Vinh (Nghệ An) đã vượt hơn 250km lên các bản miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nơi đang hứng chịu thiệt hại nghiêm trong sau đợt lũ vừa qua để hỗ trợ bà con.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Thơm cho biết: "Đoàn tôi đi 3 ngày, mang theo nhiều nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, sữa, nước lọc, cuốc, cây gạt bùn, mì tôm, bánh mì cùng một khoản tiền mặt do tôi và các mạnh thường quân khác đóng góp để ủng hộ bà con".

Chị Thơm kể lại, đoàn thiện nguyện ghé xã Châu Khê, trao 50 phần quà cho 50 hộ dân bị thiệt hại nặng sau lũ. Lên Tương Dương, chị tiếp tục gửi 200 suất quà cho bà con xã Tam Quang. Trên đường đi, ai xin quà, xin nước hay cây gạt bùn, chị đều san sẻ.

Đặc biệt, ở bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, nơi chỉ có thể đi xuồng ngược sông gần 10km từ bản Xiềng Tắm mới tới, đoàn của chị đã trao 250 phần quà gồm nước, mì tôm, gạo. Những hoàn cảnh đặc biệt còn được hỗ trợ thêm tiền mặt để động viên.

Chị Thơm chia sẻ, việc làm thiết thực của đoàn khiến cả bản làng xúc động.

Khi đoàn chuẩn bị rời đi, một bác lớn tuổi đã thay mặt bà con đem ra một con lợn rừng, thứ gần như duy nhất còn lại sau cơn lũ gửi tặng đoàn như lời tri ân.

"Bà con trôi hết nhà cửa, giờ phải ăn ở tập trung. Có con lợn là thứ quý giá nhất, vậy mà vẫn sẵn lòng tặng lại tôi để cảm ơn. Tôi phải từ chối mãi, chỉ dám hẹn: Khi nào bà con ổn định lại cuộc sống, tôi sẽ quay lại, rồi mình cùng vui", chị Thơm xúc động kể lại.

Chị cho biết, lúc đầu chị nhận cho bác vui lòng, nhưng sau đó đã xin phép được gửi lại con lợn rừng cho bà con vì biết cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn sau thiên tai.

Những hình ảnh chụp lại cảnh bà con xúm lại tặng chị Ngân Thơm con lợn rừng đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi tấm lòng thơm thảo của người trao lẫn người nhận.

"Người dân ở đây quá tình cảm, mặc dù mất mát, tổn thất nhưng họ vẫn trao đi điều quý giá nhất, như một sự biết ơn sâu sắc với đoàn thiện nguyện", tài khoản có tên Thanh Trúc bình luận.

Bạn Nguyễn Thanh chia sẻ: “Bà con nghèo vật chất nhưng giàu nghĩa tình. Một con lợn rừng còn sót lại, vậy mà họ sẵn sàng tặng để tri ân. Quá xúc động!”

Tài khoản có tên Phạm Việt Hùng cũng không giấu được cảm xúc: "Cảm ơn chị Ngân Thơm và đoàn thiện nguyện. Nhận rồi lại gửi lại con lợn cho bà con, hành động thật tinh tế và ấm áp”.

“Giữa cơn hoạn nạn mới thấy rõ nghĩa đồng bào. Một con lợn – món quà nhỏ, nhưng chất chứa bao yêu thương và trân trọng”, Nguyễn Trang Thi bình luận.

Được biết, bản Xằng Trên có 170 hộ/ 710 nhân khẩu, trong trận lũ lịch sử mới đây đã chịu nhiều tổn thất về nhà cửa, tài sản. Sau trận lũ quét vừa qua, bản có 39 ngôi nhà bị cuốn trôi và 25 nhà khác bị ngập nước. Nhiều hộ dân lâm vào cảnh mất chỗ ở, phải tạm trú tại nhà văn hóa bản hoặc nhà người thân.

Những nhà còn lại cũng không an toàn do nguy cơ sạt lở, cả làng có vết nứt dài hàng trăm mét, mưa lớn là phải sơ tán khẩn cấp.