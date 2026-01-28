Chương trình được tổ chức trọng thể và hoành tráng để chào mừng đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, diễn ra ngày 23/1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội Đảng, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và định hướng lớn của Đại hội XIV, mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong không khí tràn ngập niềm vui và niềm tự hào của cả nước, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” như một nốt son đánh dấu về niềm tin son sắt vào Đảng và khát vọng vươn mình, đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” thể hiện khát vọng vươn cao của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự chủ trì của Thành ủy Hà Nội, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung (Zeit Media) được giao trọng trách thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng

Thông điệp xuyên suốt chương trình là “Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới” với phần nghệ thuật được dàn dựng công phu, hùng tráng và hiện đại. Mỗi chương, mỗi tiết mục đều mang đến những thông điệp, những khoảnh khắc đầy xúc động. Chương trình tái hiện lịch sử đầy chân thực, hùng tráng con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với các chương trình biểu diễn đặc sắc: “Đường chúng ta đi”, “Nối vòng tay lớn”, “Đường đến ngày vinh quang”, “Hát về cây lúa hôm nay”, “Những ánh sao đêm”, “Một vòng Việt Nam”, “Tự nguyện”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Vươn cao Việt Nam”, “Việt Nam tinh hoa”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Made in Việt Nam”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, “Đoàn kết một lòng dưới lá cờ Đảng”… Xen kẽ các tiết mục là phần trình diễn mapping hiện đại, hùng tráng và giàu cảm xúc. “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp.

Chương trình tái hiện lịch sử đầy chân thực và hùng tráng

Với vai trò tổng đạo diễn, ông Nguyễn Hữu Trung đã có chia sẻ: Đó là niềm vinh dự khó có ngôn từ nào đo đếm cho đủ, bởi vinh dự ấy không nằm ở “được làm”, mà ở “được tin”: tin vào năng lực tổ chức, tin vào kỷ luật vận hành và tin vào bản lĩnh đưa những giá trị lớn lao đi qua ngôn ngữ của ánh sáng, âm thanh, hình ảnh để chạm tới trái tim công chúng, sao cho xứng tầm với thời khắc đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Để tương xứng với ý nghĩa của một "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Zeit Media đã thiết lập một hệ quy chiếu vật lý khổng lồ: sân khấu chưa từng có tiền lệ rộng hơn 10.000m2, hệ thống màn hình LED lên đến 3.190m2 - một kỷ lục về diện tích hiển thị, gần 6TB khối lượng Visual Led trong đó cá biệt có những trường đoạn visual thuần 3D nặng gần 2TB, hơn 3000 thiết bị âm thanh, ánh sáng, công nghệ mapping sử dụng hệ thống 26 máy chiếu laser Christie Griffyn 4K50 độ sáng 50.000 lumens hiện đại nhất hiện nay. Hơn 1.000 nhân sự vận hành, cùng 7.000 diễn viên, tổ chức đội hình ra vào theo 12 lối in-out với mức độ phức tạp kỷ lục, đồng thời quản trị hơn 30.000 trang phục, đạo cụ trình diễn.

Sân khấu mapping 3D được triển khai như một phương thức kiến tạo không gian kể chuyện: bề mặt sân khấu không còn là phông nền tĩnh, mà trở thành một trường thị giác có thể biến đổi, chuyển hóa, tái lập bối cảnh theo logic của ký ức và biểu tượng. Khả năng điều phối của các yếu tố kỹ thuật, dàn dựng, khả năng sáng tạo, tư duy tổ chức sự kiện tầm vóc, sự phối hợp nhịp nhàng của ekip cũng như năng lực tổ chức của tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung đã tạo nên thành công vang dội cho chương trình.

Chương trình được dàn dựng công phu, kỹ thuật 3D tái hiện lịch sử hùng tráng

Điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt trong chương trình là tiết mục sử thi "Tráng ca dưới cờ Đảng". Bằng kỹ thuật mapping thực cảnh và âm thanh giả lập cùng khối lượng đạo cụ đồ sộ, ban tổ chức đã tái dựng một hiện trường lịch sử chân thực, kể về hành trình từ buổi đầu gian khó đến những ngày tháng chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc và hoành tráng của chương trình

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.