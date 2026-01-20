Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Thông qua các loại hình nghệ thuật đa dạng, giàu giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, chuỗi chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, cổ vũ toàn xã hội hướng về Đại hội XIV - sự kiện chính trị trọng đại, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chuỗi chương trình quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, giao hưởng, kịch nói, xiếc, múa rối, nghệ thuật đương đại… được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại. Nội dung các tác phẩm phản ánh chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, những thành tựu nổi bật của đất nước, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Các chương trình có sự tham gia của đông đảo NSND, NSƯT cùng nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được phục vụ miễn phí, kỳ vọng thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo công chúng.

Một số chương trình tiêu biểu: Việt Nam tỏa sáng - Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam (15/1, Thái Nguyên), Khát vọng mùa Xuân - Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (20h, 17/1, Nhà hát Hồ Gươm), vở Trái tim người dẫn đường - Nhà hát Tuổi Trẻ (6-7/1), Sáng mãi niềm tin theo Đảng - Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (10/1), vở Trần Nhân Tông - Liên đoàn Xiếc Việt Nam (11 và 18/1)... Ngoài ra còn có các chương trình, vở diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt nam.

Chuỗi chương trình được kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa, góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào dân tộc và khí thế mới, cổ vũ đất nước tự tin, tự cường bước vào kỷ nguyên phát triển mới.