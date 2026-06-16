Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 14 lên sóng tối 16/6, Nguyệt (Thanh Hương) vẫn giữ khoảng cách với Tài (Tuấn Tú) nên anh đề nghị Nguyệt xưng hô bằng tên cho thân thiết hơn. Hoá ra con trai của Nguyệt chính là người đã sắp xếp để Tài tiếp cận mẹ mình. Tuy nhiên, Tài phải chấp nhận điều kiện của cậu bé để chiếm được cảm tình của Nguyệt.

Ở diễn biến khác, tay môi giới hôm trước bô bô kể chiến tích vụ lừa Diệu (Quỳnh Châu) hôm trước trong quán ăn. Diệu vô tình nghe được tay này nói qua điện thoại rằng đã cắt camera trong phòng VIP nên sẽ không có bằng chứng gì để tố cáo chúng. Quá bức xúc, Diệu lập tức chạy tới đổ cốc nước lên đầu tay môi giới và lao vào đánh nhau bất chấp sự can ngăn của người khách ở quán.

Trong khi đó, Sinh (Quang Sự) đang đi tìm Huỳnh (Tiến Ngọc) để hỏi về công việc vô tình nghe thấy chuyện bí mật. Hoá ra chính Huỳnh là kẻ đã đứng sau giật dây Thành để nhắm vào Sinh với kịch bản tinh vi.

Sinh sẽ xử lý "cánh tay trái" của mình thế nào? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 14 lên sóng tối 16/6 trên VTV3.

Con trai diễn viên của NSƯT Võ Hoài Nam gây sốt trên sóng VTV Võ Hoài Vũ - con trai cả của NSƯT Võ Hoài Nam thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình với các clip đạt triệu view từ bộ phim "Phía bên kia thành phố" nhờ diễn xuất tự nhiên.