Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 16 lên sóng tối 22/6, Sinh (Quang Sự) tìm được Diệu (Quỳnh Châu) và đưa cô về ở tạm nhà trọ của em gái. Vân (Ngọc Huyền) cho rằng Diệu đang đi trốn nợ nhưng Sinh nói luôn là "chuyện gia đình". "Chuyện gia đình chị về mách bố, ở với em có giải quyết vấn đề gì đâu", Vân nói. Nghe vậy Diệu tự ái định bỏ đi, nói cô có thể tự lo cho mình. Thấy chân Diệu chảy máu, Vân lập tức suy luận rằng Diệu bị chồng đánh.

Trong khi đó, Dương (Tiến Lộc) vẫn tỏ ra quan tâm tới vợ khi Diệu về nhà dọn đồ ra ngoài ở. "Diễn mãi không thấy mệt à? Tôi chỉ về lấy ít đồ rồi đi luôn", cô nói. Tuy nhiên, Dương nói cô không cần phải đi đâu cả, người phải dọn đi là mình. Bất cứ lời nào chồng nói ra Diệu đều vặn lại: "Hoá ra là anh sợ phụ nữ sống một mình không an toàn nên phải tới đó hàng đêm để chăm sóc cho người ta. Đọc số của nó đi để 3 mặt 1 lời luôn".

Dương đáp không cần làm thế vì từ hôm đó Trang (Thanh Tâm) đã bỏ đi và anh không gặp lại tình một đêm, mọi chuyện đã kết thúc. "Sợ tôi tìm đến đấy để đánh ghen cô bồ của anh à? Yên tâm đi! Đến người đáng đánh nhất là anh tôi còn chẳng thèm đánh huống chi là một đứa xa lạ", Diệu cay đắng đáp.

Ở diễn biến khác, Tài (Tuấn Tú) tiếp tục mời Sinh đi ăn phở thay bữa tối với lý do thương Sinh. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự lại nằm ở Nguyệt (Thanh Hương). Ngày nào Tài cũng có thể ăn phở chỉ vì chị Nguyệt bưng bê ở quán đó và Sinh lập tức nhìn ra vấn đề.

Diệu hay Dương ra khỏi nhà? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 16 lên sóng tối 22/6 trên VTV3.

Phản ứng của vợ nam diễn viên đang gây bức xúc nhất phim giờ vàng VTV Thật tình cờ khi vợ diễn viên Tiến Lộc và khán giả đa số đồng tình và hả hê với 2 cái tát nổ đom đóm dành cho vai Dương.