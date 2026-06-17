Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 15 lên sóng tối 17/6, Diệu (Quỳnh Châu) đã biết Dương (Tiến Lộc) ngoại tình nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cô muốn Dương nói ra sự thật thay vì loanh quanh nói dối. Đồng thời Diệu chỉ cho chồng thấy vết thương trên cổ sau vụ cô suýt bị cưỡng bức hôm trước. Vết thương ở vị trí không khó nhận ra nhưng Dương không hề để ý đến vợ để nhận ra điểm bất thường.

Ở diễn biến khác, Sinh (Quang Sự) gặp Đức - tay môi giới bỉ ổi đã dẫn dụ Diệu - để thương lượng. "Bên anh có 2 phương án: 1 là chấp nhận dừng hợp đồng không cần đền bù, bên tôi chịu mất cọc. 2 là chúng ta kiện nhau ra toà. Về mặt pháp lý, bên tôi thua nhưng anh có chắc bên anh sẽ thắng không. Nếu ra toà hợp đồng này sẽ giám định lại. Khi chuyển khoản bên tôi ghi rõ nội dung thanh toán nhưng so với số tiền trên chênh lệch trên hợp đồng khá lớn. Hợp đồng âm dương này trốn thuế được kha khá đấy nhỉ?", Sinh nói.

Trong khi đó, Sinh gọi điện cho Diệu nhưng người nghe máy lại là Dương. Dương đến tận văn phòng làm việc của vợ cốt để gặp Sinh để tìm cách gỡ rối hôn nhân. Anh lo lắng vì Diệu đã bỏ đi, chỉ lo cô gặp chuyện. Khi Sinh gặng hỏi, Dương thừa nhận đã ngoại tình và bị Diệu phát hiện. "Cô ấy bỏ đi và khi đi không mang theo gì", Dương nói. Nghe tới đây Sinh vội chaỵ đi tìm Diệu.

Đức có chịu xuống nước thương lượng? Diệu bỏ đi đâu? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 15 lên sóng tối nay trên VTV3.

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