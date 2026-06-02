Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 8 lên sóng tối nay, 2/6, Sinh (Quang Sự) gọi Tài (Tuấn Tú) ra quán tâm sự, nói mình sắp nghèo kiết xác. Tài lo bạn thiếu tiền nên nói sẽ chuyển cho Sinh một ít. Sinh đáp vẫn còn tiền, chỉ là hơi lo xa một chút. Tài khuyên bạn nghỉ làm ở chỗ Diệu (Quỳnh Châu) vì tin cô có thể tự chèo chống. Tuy nhiên, Sinh nói không thể bỏ đi lúc này. Song Tài tìm cách thuyết phục Sinh bởi trên vai vẫn còn bao nhiêu gánh nặng.

Ở diễn biến khác, Diệu linh cảm chồng có mối quan hệ bên ngoài và cô chủ động nói chuyện với Dương (Tiến Lộc), nói họ đang dần xa cách nên cần phải vun đắp tình cảm vợ chồng. Diệu rủ chồng đi khám cùng mình để làm thụ tinh trong ống nghiệm vì sợ để càng lâu sẽ càng khó có cơ hội.

"Anh thấy vợ chồng mình đang sống ổn mà. Không phải là anh không muốn mà vợ chồng mình còn phải chuẩn bị nhiều thứ như tinh thần, sức khoẻ rồi cả sự thấu hiểu nữa. Anh không muốn vì áp lực sinh con mà hai vợ chồng mình bị sứt mẻ", Dương nói trong sự khó hiểu của vợ bởi gần đây anh còn giục Diệu đi làm IVF.

Trong khi đó, Diệu khó chịu vì Sinh can thiệp quá sâu vào việc của cô nhưng Sinh nói mình lấy tư cách cổ đông để làm việc đó. Sinh tiếp tục khuyên Diệu rằng với tình hình hiện tại, cô không thể theo bởi lương trả cho công nhân còn chật vật, giờ mơ lớn sẽ vô cùng mạo hiểm.

"Mạo hiểm là cái em thích mà! Anh đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên em nữa. Em không chắc lép, thận trọng giống anh được", Diệu đáp với sự khó chịu khiến Sinh phật ý. Anh nói sẽ góp ý lần cuối cùng, sau này ra sao đó là việc của Diệu.

Trang là nguyên nhân khiến Dương không còn muốn có con với Diệu? Diệu sẽ gỡ rối chuyện gia đình và công ty ra sao? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 8 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.