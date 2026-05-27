Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 6 lên sóng tối nay, 27/5, Diệu (Quỳnh Châu) cuối cùng cũng hạ cái tôi xuống để nhờ chồng giúp đỡ. Cô nói muốn đầu tư thêm vào nhà xưởng để đủ điều kiện xuất khẩu hàng sang Nhật nên xin phép Dương (Tiến Lộc) mang sổ đỏ căn hộ đi thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên đáp lại là sự phản ứng dữ dội của Dương vì nếu cô không thành công coi như mất nhà.

"Thế còn anh? Anh còn phải đợi bao nhiêu năm để khởi nghiệp. Bây giờ em định mang tài sản giá trị nhất của hai vợ chồng đổ vào công ty đang hấp hối của em à? Tóm lại em chỉ có tham vọng công ty em thôi, em chưa bao giờ nghĩ cho anh cả", Dương nói bất chấp lý lẽ của vợ.

Ở diễn biến khác, Dương tìm tận tới nhà Trang (Thanh Tâm) để đưa thuốc cho cô. Khi Dương định ra về bất ngờ cửa mở còn Trang đang ôm bụng quằn quại nên anh chăm sóc động viên cô.

Trong khi đó, vì tình hình công ty khó khăn nên đích thân Sinh (Quang Sự) phải tự đi giao hàng. Rất may Diệu đủ tiền để đền bù hợp đồng cho đối tác nhờ sự hỗ trợ của Sinh. Anh muốn Diệu xốc lại tinh thần và tập trung vào việc ngoại giao, còn lại Sinh sẽ gánh vác. Điều này khiến Diệu rất cảm động.

Diễn biến mối quan hệ của Dương và Trang ra sao? Diệu sẽ xoay sở thế nào để cứu công ty? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 6 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

