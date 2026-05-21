Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hoá. 18 tuổi, cô được bạn bè động viên thi vào ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội do sở hữu gương mặt thanh tú. Quyết định thử sức với diễn xuất dù gia đình không có ai theo nghệ thuật trước đó, Thanh Tâm bất ngờ khi đỗ thủ khoa.

Bước ngoặt lớn này giúp người đẹp có niềm tin hơn vào khả năng diễn xuất của bản thân. Lợi thế là đôi mắt biết nói, làn da trắng cùng đường nét rất điện ảnh, Thanh Tâm nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các nhà làm phim ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cô tham gia nhiều phim ngắn từ những năm đầu đại học. Bước qua năm 3, cô được giao vai chính Công chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch ra rạp đầu năm 2026 đóng cùng diễn viên Xuân Phúc, NSND Trọng Trinh. Tiếp đó, cô được vào vai Thùy Trang trong phim Dưới ô cửa sáng đèn đóng cùng NSND Bùi Bài Bình, Chí Trung, Thanh Hương, Tuấn Tú... đang chiếu trên VTV3…

Chia sẻ với truyền thông, Thanh Tâm cho biết: “Tôi đam mê lĩnh vực diễn xuất cháy bỏng, mỗi ngày tôi đều cố gắng vừa học vừa quay phim để tích luỹ kinh nghiệm. Tôi luôn tận dụng mọi thời gian rảnh để hoàn thiện bản thân, học hỏi trong trường, ra phim trường học hỏi các anh chị. Tôi luôn trau dồi khả năng diễn xuất để mọi người công nhận chứ không ỷ lại vào ngoại hình”.

Dù vẫn đang là sinh viên nhưng Thanh Tâm đã có những cơ hội để phát triển trong lĩnh vực phim ảnh. Với tiềm năng sẵn có cùng việc được đào tạo bài bản, người đẹp xứ Thanh hứa hẹn sẽ là thế hệ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt vốn đang khát những gương mặt mới.

Thanh Tâm cao 1,68m.

Thanh Tâm vai Tiên Dung trong "Huyền Tình Dạ Trạch":