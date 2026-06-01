Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 7 lên sóng tối nay, 1/6, Nguyệt (Thanh Hương) - idol một thời của bộ ba Bằng, Tài và Sinh - đã trở lại khu tập thể sau 20 năm đi biệt tích. Trong mắt Tài (Tuấn Tú), Nguyệt là "thần tiên tỷ tỷ", là người đẹp nhất khu tập thể với dáng đẹp, eo thon. Cả Tài và Bằng đều háo hức gặp lại Nguyệt trong khi Sinh có vẻ khá thờ ơ vì cho rằng giờ đây chị đã già và không còn như xưa.

Ở diễn biến khác, Dương (Tiến Lộc) vẫn quan tâm tới Trang (Thanh Tâm) và giấu vợ lén lút gọi cho cô trong lúc đang đánh răng. Chưa nói hết chuyện bỗng Diệu (Quỳnh Châu) gọi vì có hàng ship tới nên Dương vội vàng dập máy. Hoá ra Dương đặt mua tinh bột nghệ cho Trang uống để chữa đau dạ dày.

Tuy nhiên khi vợ hỏi, Dương nói lái sang là mua cho đồng nghiệp. Diệu gợi ý chồng nên đặt thẳng đồ tới chỗ làm và thắc mắc hay đồng nghiệp quan trọng tới mức chồng phải đưa tận tay. Không những vậy Diệu còn gặng hỏi xem đồng nghiệp đó là nam hay nữ. Dương cho rằng vợ hỏi chuyện không đâu và đang kiếm chuyện với mình.

"Em chẳng kiếm chuyện gì cả. Chỉ là lần nào cãi nhau với vợ xong anh lại qua đêm ở ngoài. Em cũng phải có quyền được suy diễn chứ", Diệu nói. Dương đáp: "Em cứ suy diễn thoải mái nhưng em nên nhớ một điều anh không làm gì sai với em cả".

Bức xúc, Diệu tìm đến Sinh (Quang Sự) để giải toả. Sinh khuyên Diệu nếu mệt quá thì dừng lại và quan trọng là lựa chọn. Bởi phụ nữ lựa chọn sự nghiệp hay cô đơn nhưng lựa chọn gia đình dần đánh mất chính mình. Diệu hỏi theo Sinh, lựa chọn thế nào là đúng.

Sinh sẽ trả lời thế nào? Diễn biến mối quan hệ giữa Trang và Dương ra sao? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 7 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Hai cặp vợ chồng NSND, NSƯT về hưu vẫn miệt mài làm clip triệu view Cặp vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ và NSƯT Nguyệt Hằng - Phạm Anh Tuấn dù đã về hưu hay nghỉ ở nhà hát vẫn duy trì sức hút với khán giả qua những clip triệu view.