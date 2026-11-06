Năm học 2026 - 2027, “Sữa đậu nành học đường” mở rộng với mô hình “Dưỡng chất lành học đường”, hướng đến việc chăm lo sức khỏe học sinh thông qua sự chung tay của nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và nhiều tổ chức, doanh nghiệp.

Góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường

Dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ và thói quen sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, điều kiện dinh dưỡng giữa các vùng miền vẫn còn nhiều khác biệt. Trẻ em ở một số địa bàn miền núi còn đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi; trong khi tại các đô thị, tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng cần được quan tâm. Mỗi địa phương vì vậy có những nhu cầu và thách thức riêng.

Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong đó, trường học là môi trường thuận lợi để trẻ tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và hình thành những thói quen lành mạnh.

Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình “Sữa đậu nành học đường” công bố đã trao tặng hơn 14,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho 914.386 học sinh tại 1.645 trường tiểu học thuộc 15 tỉnh vùng sâu, vùng xa, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 52,9 tỷ đồng.

Mỗi hộp sữa trao đi là thêm một sự sẻ chia, thêm một niềm vui và thêm sự đồng hành dành cho các em trên hành trình lớn khôn

Trên nền tảng đó, mô hình “Dưỡng chất lành học đường” được xây dựng với 6 nội dung gắn bó mật thiết với đời sống học sinh: dinh dưỡng, giáo dục, vận động, môi trường, gia đình và đo lường. Mô hình hướng đến việc giúp trẻ ăn uống hợp lý, hiểu hơn về sức khỏe, duy trì vận động, biết giữ gìn môi trường; đồng thời tăng sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Việc triển khai sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của từng địa phương và từng bước hoàn thiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Kết nối nhiều nguồn lực xã hội

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai mô hình mới là sự kết nối nhiều nguồn lực xã hội. Để chương trình đến được với học sinh, đặc biệt tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, cần sự phối hợp của nhiều tổ chức và lực lượng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia kết nối, phối hợp triển khai thông qua mạng lưới Hội tại địa phương. Việc kiện toàn các Chi hội Chữ thập đỏ trong trường học cũng được chú trọng, nhằm hình thành đầu mối phối hợp ngay tại cơ sở.

Tại mỗi địa phương, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia dinh dưỡng tham gia hỗ trợ tổ chức và tư vấn chuyên môn, giúp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và học sinh. Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy đồng hành trong việc tổ chức chương trình, cung cấp nguồn sữa và phát triển các hoạt động giáo dục dinh dưỡng.

Sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng là nền tảng để chương trình được duy trì bền bỉ qua nhiều năm

Một đóng góp thiết thực đến từ doanh nghiệp vận tải Quý Trường Hải. Với những chuyến xe chở sữa 0 đồng, doanh nghiệp đồng hành đưa sữa đến tất cả các điểm trường, kể cả những nơi xa xôi, có điều kiện đi lại khó khăn.

Bên cạnh đó, các đối tác thu gom, tái chế bao bì sẽ góp phần kết nối hoạt động bảo vệ môi trường với thực tiễn học đường. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh cùng hướng dẫn học sinh phân loại, thu gom và sáng tạo với vỏ hộp sữa đã qua sử dụng. Mỗi bên đảm nhận một phần việc, cùng tạo nên mạng lưới phối hợp để chương trình được triển khai có tổ chức và duy trì lâu dài.

Thêm những trải nghiệm thiết thực cho học sinh

Trong năm học 2026 - 2027, chương trình dự kiến trao tặng 1 triệu hộp sữa Fami Canxi cho khoảng 16.600 học sinh tại 30 trường tiểu học thuộc bốn tỉnh Quảng Ngãi, Lai Châu, Đắk Lắk và Đồng Tháp. Mỗi em được hỗ trợ sữa miễn phí trong ba tháng.

Song song với hoạt động trao sữa, chương trình dự kiến tổ chức “Ngày hội Dưỡng chất lành học đường” tại 4 tỉnh, với các hoạt động tìm hiểu dinh dưỡng, vui chơi vận động và thực hành kỹ năng chăm sóc sức khỏe. Cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” cũng được triển khai trong năm học, khuyến khích học sinh thu gom, phân loại và sáng tạo với vỏ hộp sữa đã qua sử dụng.

Học sinh được khuyến khích phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trải nghiệm

Chương trình còn chú trọng sự tham gia của phụ huynh và giáo viên thông qua tài liệu hướng dẫn, hoạt động chia sẻ kiến thức dinh dưỡng và phối hợp chăm sóc học sinh. Cùng với đó, việc chuẩn hóa cách triển khai và ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, theo dõi hoạt động sẽ giúp các bên có thêm cơ sở đánh giá, điều chỉnh chương trình theo nhu cầu thực tế.

Hơn 10 năm qua, hàng triệu hộp sữa đã được trao đến học sinh ở nhiều địa phương. Với mô hình “Dưỡng chất lành học đường”, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng bằng sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Khi những đóng góp ấy được kết nối, trường học sẽ có thêm điều kiện để nuôi dưỡng những thói quen tốt cho trẻ. Và đó cũng là giá trị mà mô hình “Dưỡng chất lành học đường” hướng đến trong hành trình đồng hành cùng thế hệ học sinh hôm nay.

Ngọc Minh