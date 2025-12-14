Sữa đậu nành được ca ngợi là sữa thực vật bổ dưỡng, đặc biệt với phụ nữ. Tuy nhiên, có người uống được hằng ngày nhưng cũng có người vừa uống đã đầy bụng, lâu dần nổi mụn.

Vậy thực sự sữa đậu nành có tốt không, hợp với ai và uống như thế nào hiệu quả nhất?

Theo Đông y, thức uống này giúp khoan trung, hạ khí, thông đại tràng, tiêu phù thũng độc đồng thời bổ tỳ, ích khí và giải nhiệt. Theo Aboluowang, nhiều sách y học cổ của Trung Quốc đều ghi nhận giá trị bổ dưỡng của nước đậu nành. Y học hiện đại cũng chứng minh sữa đậu nành rất giàu dinh dưỡng gồm protein thực vật, phospholipid, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất cần thiết như phốt pho, canxi, sắt…

Sữa đậu nành là thức uống dân dã, có nhiều lợi ích. Ảnh minh họa: Aboluowang

4 lợi ích sức khỏe

Kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa: Sữa đậu nành ấm tốt cho người ăn uống kém, hay đầy bụng.

Nhuận táo, dưỡng âm: Tính chất nhuận mà không ngấy của sữa đậu nành rất phù hợp cho người âm hư: miệng khô, da khô, hay mất ngủ, đặc biệt vào mùa thu - đông.

Điều hòa khí huyết, hỗ trợ phụ nữ: Isoflavone trong đậu nành là estrogen thực vật có tác dụng điều hòa nội tiết, hỗ trợ phụ nữ kinh ít, sắc mặt kém hay bốc hỏa tiền mãn kinh.

Thanh nhiệt, lợi thấp: Người miệng đắng, nổi mụn, tiểu vàng (dấu hiệu thấp nhiệt) uống sữa đậu nành không đường có thể giúp giảm nhiệt mà không làm suy hao chính khí.

3 hiểu lầm

Uống sữa đậu nành gây dậy thì sớm: Isoflavone trong sữa đậu nành là estrogen thực vật có cơ chế điều hòa hai chiều, giúp cân bằng hormone chứ không làm rối loạn nội tiết của trẻ.

Làm suy yếu sinh lý nam: Sữa đậu nành chứa estrogen thực vật nhưng loại estrogen này rất yếu và không thể làm giảm testosterone hay ảnh hưởng sinh lý nam. Các nghiên cứu đã chứng minh đàn ông uống sữa đậu nành vẫn giữ hormone ổn định và sinh lý hoàn toàn bình thường.

Người bị gout không được uống: Sữa đậu nành có hàm lượng purine trung bình. Người đang trong cơn gout cấp thì nên tránh nhưng giai đoạn ổn định vẫn có thể uống vừa phải.

Những ai nên cẩn trọng?

- Người tỳ vị hư hàn (dễ tiêu chảy, sợ lạnh, ăn lạnh là đau bụng): Sữa đậu nành hơi lạnh, nếu uống lúc đói hoặc uống lạnh sẽ hại dương khí; tốt nhất nên uống nóng.

- Người đàm thấp hoặc thấp nhiệt nặng: Uống nhiều dễ sinh thấp, sinh đàm, nặng cơ thể.

- Người bị gout trong giai đoạn cấp: Nên tránh các sản phẩm từ đậu nành trong thời gian này.

Sữa đậu nành chưa nấu chín kỹ có thể gây buồn nôn, nôn do chứa saponin và chất ức chế men tiêu hóa. Sữa đậu phải được đun sôi ít nhất 5 phút.

Sữa đậu nành là minh chứng rõ ràng cho triết lý “thuốc và thực phẩm cùng nguồn”: Không cần bổ mạnh, chỉ cần điều hòa mỗi ngày; không đòi hỏi hiệu quả kỳ diệu, chỉ cần giữ cơ thể cân bằng. Trong mùa đông, một ly sữa đậu nành nóng có thể là cách nhẹ nhàng nhất để nuôi dưỡng cơ thể, bắt đầu từ một ngụm ấm áp lan khắp người.