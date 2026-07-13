Ngày 12/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 tháng xác lập chuyên án, đơn vị vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên ứng dụng Telegram, khởi tố Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, quê Bắc Ninh) về tội Môi giới mại dâm.

Cơ quan điều tra cho biết, toàn bộ quy trình hoạt động của đường dây được thực hiện trên không gian mạng.

Từ nhóm kín đến "hồ sơ" chào khách

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" cùng nhiều nhóm kín khác có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương.

Công an lấy lời khai các cô gái trong đường dây. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thảo sử dụng biệt danh "Rachel", trực tiếp quản trị các nhóm Telegram và thường xuyên đăng tải hình ảnh, thông tin của khoảng 50 cô gái để giới thiệu cho khách.

Những hình ảnh do cơ quan điều tra thu thập cho thấy, mỗi bài đăng được trình bày như một "hồ sơ cá nhân". Bên cạnh nhiều hình ảnh gợi cảm là thông tin về năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng cùng những lời giới thiệu nhằm thu hút khách.

Đáng chú ý, nhiều cô gái được gắn "mác" sinh viên, người mẫu, TikToker, thậm chí được giới thiệu là hoa hậu, á hậu của các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, đây đều là nội dung quảng cáo do các đối tượng đăng tải để tăng sức hút, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.

Theo cơ quan công an, các đối tượng phân loại các cô gái theo mức độ nổi tiếng và ngoại hình để phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau.

Muốn thành hội viên phải đóng phí

Không chỉ thu lợi từ hoạt động môi giới, đường dây còn xây dựng mô hình thu phí hội viên. Muốn trở thành hội viên, khách phải nộp 500.000 đồng đối với nhóm thông thường hoặc 2 triệu đồng để vào nhóm cao cấp. Sau khi được phê duyệt, khách mới có quyền xem danh sách các cô gái, lựa chọn người phù hợp rồi liên hệ để thỏa thuận.

Giá dịch vụ được công khai ngay trong từng bài đăng, dao động từ 5 triệu đồng/lần gặp đến 150 triệu đồng đối với các chuyến "đi tour" kéo dài từ 2 đến 5 ngày.

Theo ban chuyên án, trong nhóm kín, mỗi cô gái đều được đăng kèm bảng giá dịch vụ. Mức giá được niêm yết theo từng hình thức. Riêng các chuyến "đi tour", khách phải nhắn tin trực tiếp với đối tượng môi giới để thỏa thuận. Thông thường, giá cho một ngày đi cùng khách khoảng 20 triệu đồng.

Một cô gái được giới thiệu là hoa hậu. Ảnh: CACC

Ngoài ra, để thực hiện các chuyến "đi tour", đối tượng môi giới yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc trước. Sau khi khách có nhu cầu, đối tượng sẽ đứng ra thương lượng giá với các cô gái rồi báo lại mức giá cho khách, qua đó hưởng phần chênh lệch. Chẳng hạn, nếu thỏa thuận với cô gái khoảng 1.000 USD/ngày, đối tượng có thể báo với khách mức giá cao hơn để hưởng tiền môi giới. Ngoài khoản tiền này, toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và các khoản phát sinh trong chuyến đi đều do khách chi trả.

Theo cơ quan điều tra, các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử USDT. Việc liên lạc diễn ra trên các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, trong khi địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm không cố định mà do các bên tự thỏa thuận. Cách thức hoạt động này khiến việc theo dõi, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Vi Thị Nụ và Nguyễn Thị Thảo bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án quyết định phá án. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của các đối tượng, cùng thời điểm, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo tại căn hộ thuê ở Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thảo là đối tượng cầm đầu đường dây, còn Vi Thị Nụ là một trong những môi giới trực tiếp kết nối khách với các cô gái bán dâm để hưởng hoa hồng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình điều tra, cơ quan công an chủ yếu tập trung làm rõ hành vi của các đối tượng môi giới. Đối với người bán dâm, theo quy định hiện hành, hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi bị bắt quả tang. Vì vậy, đơn vị chỉ lập danh sách những người có liên quan và chuyển thông tin đến công an các địa phương để phối hợp quản lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.