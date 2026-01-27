Ngày 27/1, TAND TPHCM tuyên phạt Hwang Chang Nam (45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 5 năm tù; Jung Jong Pil (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 4 năm tù; Trần Tấn Trung (32 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Cùng về tội danh này, 4 bị cáo khác cũng phải lãnh mức án từ 3 đến 3 năm 6 tháng tù. Theo cáo buộc, năm 2003, Hwang Chang Nam nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán karaoke tại TPHCM.

Đến tháng 7/2023, Hwang Chang Nam nhận chuyển nhượng lại nhà hàng karaoke Joy ở phường Sài Gòn, TPHCM. Để thu hút khách, bị cáo cho các nhân viên nữ đi bán dâm. Sau đó, bị cáo chỉ đạo Jung Jong Pil (quản lý nhà hàng) lập các trang mạng để quảng bá dịch vụ của nhà hàng và trả lời khi có khách liên lạc hỏi về dịch vụ mua dâm.

Đồng thời, Hwang Chang Nam còn chỉ đạo Trần Tấn Trung (tổng quản lý tiếp viên) đặt mua vòng nhựa giao cho các tiếp viên nữ. Theo quy định, hằng ngày tiếp viên được phát vòng đeo trên cổ tay khi chào bàn để khách lựa chọn.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Khi tiếp viên nữ muốn ra ngoài đi bán dâm phải xin phép quản lý và viết giấy xin ra cổng. Giá mỗi lần “đi khách” của các tiếp viên nữ tại nhà hàng karaoke Joy dao động từ 2,5 đến 3,8 triệu đồng.

Để đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng, quản lý nhà hàng đã chỉ đạo các tiếp viên nữ di chuyển bằng lối đường hầm giữ xe. Khi đi bán dâm cho khách, tiếp viên không được đón xe trước cửa nhà hàng, không đi chung xe với khách, không lựa chọn khách sạn làm địa điểm bán dâm mà phải chọn chung cư nhằm tránh bị theo dõi. Các tiếp viên nữ làm việc tại nhà hàng không được trả lương, chỉ hưởng tiền “bo” và tiền từ việc mua bán dâm với khách.

Rạng sáng 30/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM kiểm tra hành chính tại Khách sạn Akoya, phường Bến Thành, phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra một căn hộ tại chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng, lực lượng chức năng phát hiện thêm đôi nam nữ khác đang có hành vi mua bán dâm.

Từ lời khai của các gái mại dâm, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hwang Chang Nam, Jung Jong Pil, Trần Tấn Trung và 4 đối tượng là quản lý, bảo vệ của nhà hàng karaoke Joy.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, cần xử lý nghiêm, HĐXX đã tuyên mức án đối với các bị cáo như trên.