Làn sóng ngầm dịch chuyển: Tư duy “bán mồ hôi” dần biến mất

Nhiều năm qua, mô hình "bán man-month" (thuê nhân sự theo tháng) là nguồn sống chính của các doanh nghiệp IT Outsourcing. Tuy nhiên, làn sóng AI với các công cụ như GitHub Copilot hay Cursor đang đảo lộn trật tự này khi giúp tăng năng suất code từ 30 - 40%. Hệ quả là khách hàng dần từ chối trả tiền theo giờ ngồi máy, buộc thị trường phải dịch chuyển sang mô hình Outcome-based (trả tiền theo kết quả đầu ra). Áp lực này đẩy các doanh nghiệp ITO nội địa vào một nghịch lý nội bộ sâu sắc.

Nghịch lý về nhân sự

Thị trường đang rơi vào nghịch lý: thừa nhân sự cấp thấp (Junior) nhưng lại "khát" kỹ sư dày dạn kinh nghiệm (Senior) và Chuyên gia kiến trúc (Tech Lead). Vòng xoáy cạnh tranh đãi ngộ cùng áp lực tối ưu lợi nhuận khiến các doanh nghiệp đau đầu với bài toán "chảy máu chất xám" và đứt gãy tiến độ khi nhân sự cứng nhảy việc.

Biên lợi nhuận mỏng tại thị trường nước ngoài và áp lực kép của doanh nghiệp ITO

Minh chứng rõ nét nhất là tại thị trường Nhật Bản, nơi đóng góp đến 40-50% tổng doanh thu IT Outsourcing của Việt Nam, các doanh nghiệp đang đứng trước sức ép nặng nề do biến động tỷ giá. Để thâm nhập thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao này, nhiều đơn vị buộc phải lựa chọn chiến lược biên lợi nhuận mỏng để thắng thầu giai đoạn đầu. Dù vậy, việc phụ thuộc lâu dài vào các quy trình khắt khe từ đối tác bản địa dần biến thành áp lực vô hình, đẩy các CEO công nghệ vào bài toán quản trị chi phí đầy nan giải.

Bên cạnh đó, vị thế của các công ty gia công phần mềm Việt Nam cũng đang bị lung lay tại nhiều thị trường khác do làn sóng cạnh tranh từ Ấn Độ, Đông Âu, đi cùng xu hướng Nearshoring và những rào cản cố hữu về mặt địa lý, múi giờ.

Từ "bẫy gia công" đến lời giải cho bài toán chuyển dịch giá trị

Tại hội thảo "Tech Pivot" vừa diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia đến từ 1C Việt Nam, GEEK Up và Pionero khẳng định: Dịch chuyển từ gia công thuần túy sang tư vấn giải pháp có giá trị gia tăng cao (Value-added IT Consulting) không còn là lựa chọn, mà là quyết định sống còn để doanh nghiệp làm chủ cuộc chơi mới.

Xu hướng chuyển dịch từ Product (Sản phẩm) sang Solution (Giải pháp) đang trở thành kim chỉ nam cho các doanh nghiệp

Dẫu vậy, nút thắt lớn nhất khi "Pivot" không nằm ở năng lực lập trình, mà ở tốc độ phát triển giải pháp và rủi ro phân mảnh nguồn lực. Bài toán đặt ra là làm sao vừa duy trì dòng tiền ổn định từ các hợp đồng hiện tại, vừa tối ưu chi phí R&D để đóng gói nhanh các giải pháp theo ngành (Domain-driven), đáp ứng mô hình tính phí theo kết quả (Outcome-based) khắt khe của khách hàng.

Chia sẻ từ chuyên gia kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm và triển khai giải pháp.

"Với các nền tảng quản trị doanh nghiệp, câu hỏi chiến lược không phải là ‘Có bị phụ thuộc vào nhà cung cấp hay không?’, mà là doanh nghiệp có thực sự làm chủ được năng lực giải pháp và tri thức vận hành tích lũy của chính mình hay không", ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc triển khai dự án 1C Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

1C:Enterprise - giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển mình

Để giúp các doanh nghiệp ITO thoát khỏi "bẫy gia công", 1C Việt Nam đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp trên nền tảng 1C:Enterprise. Đây được xem là "vũ khí chiến lược" hỗ trợ các đơn vị công nghệ chuyển mình thành nhà tư vấn và triển khai giải pháp doanh nghiệp toàn diện nhờ 3 mũi nhọn:

Tốc độ Low-code mạnh mẽ: Kiến trúc logic mở (Open-logic) giúp loại bỏ các công đoạn viết mã lặp lại. Kỹ sư có thể tùy biến thần tốc hệ thống ERP, quản trị sản xuất, tài chính theo đặc thù riêng của từng khách hàng.

Tích hợp linh hoạt, mở rộng không giới hạn: Nền tảng tương thích hoàn hảo với mọi hệ điều hành (Windows, Linux, macOS), các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và ứng dụng bên thứ ba, vận hành ổn định từ một đến hàng ngàn người dùng đồng thời.

Bảo mật chuyên sâu: An toàn dữ liệu được cam kết nhờ cơ chế phân quyền chi tiết kết hợp tính năng chống rò rỉ dữ liệu (DLP) khép kín.

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được cấu thành từ hai lớp cốt lõi: nền tảng công nghệ (Platform) và các giải pháp ứng dụng thực tế (Applied Solutions)

Thay vì mất nhiều năm tự xây dựng giải pháp từ con số 0, các doanh nghiệp dịch chuyển sang mô hình IT Solution có thể kế thừa và tùy biến nhanh chóng trên 1C:Enterprise. Lợi thế này giúp rút ngắn chu kỳ Go-to-market, tối ưu chi phí R&D và nhanh chóng mang lại giá trị thực tế cho khách hàng.

1C Việt Nam đang tích cực mở rộng mạng lưới đối tác nhằm xây dựng hệ sinh thái cộng tác bền vững. Không chỉ cung cấp nền tảng, 1C Việt Nam cam kết song hành toàn diện thông qua các chương trình đào tạo kỹ sư chuyên sâu, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và chính sách hợp tác cởi mở. Sự cộng hưởng này là đòn bẩy giúp các đối tác tối ưu nguồn lực, tự tin nâng cấp vị thế và bứt phá trên bản đồ số toàn cầu.

(Nguồn: 1C Việt Nam)