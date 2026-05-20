Theo hãng tin tài chính Bloomberg, Meta đã bắt đầu gửi thông báo sa thải tới hàng nghìn nhân viên vào sáng thứ Tư (20/5). Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí, đồng thời tập trung nguồn lực khổng lồ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Meta tái cấu trúc nhân sự để tập trung nguồn lực vào AI. Ảnh: Shutterstock

Singapore, trung tâm của Meta tại châu Á, là nơi đầu tiên nhận thông báo vào lúc 4 giờ sáng. Theo biên bản nội bộ, nhân viên tại châu Âu và Mỹ cũng sẽ nhận được tin xấu vào đầu giờ sáng theo múi giờ địa phương.

Công ty khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện cắt giảm khoảng 8.000 vị trí trên toàn cầu.

Đợt sa thải này dự kiến sẽ tác động mạnh nhất đến đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm. Trước đó, vào ngày 18/5, Meta đã thông báo điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các nhóm mới thành lập, tập trung hoàn toàn vào các sáng kiến AI, bao gồm phát triển sản phẩm và các tác nhân AI.

Giám đốc Nhân sự Meta, bà Janelle Gale cho biết trong biên bản: "Chúng tôi đang ở giai đoạn mà nhiều tổ chức có thể vận hành với cấu trúc phẳng hơn, các nhóm nhỏ hơn có khả năng di chuyển nhanh hơn và nắm quyền tự chủ cao hơn. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp công ty năng suất hơn".

CEO Mark Zuckerberg đã đưa AI trở thành ưu tiên hàng đầu, huy động mọi nguồn lực để bám đuổi các đối thủ như Google và OpenAI.

Điều này dẫn đến những thay đổi căn bản trong cách vận hành như khuyến khích kỹ sư dùng AI hỗ trợ viết mã (coding); lên kế hoạch theo dõi thiết bị của nhân viên để cải thiện công nghệ.

Zuckerberg thậm chí đang tự lập trình trợ lý AI để xử lý một số nhiệm vụ điều hành của CEO, như thu thập phản hồi của nhân viên.

Những thay đổi này đã khiến nhân viên Meta rơi vào trạng thái thất vọng và lo âu. Hơn 1.000 người đã ký vào một bản kiến nghị gửi Zuckerberg yêu cầu ngừng thu thập dữ liệu từ thiết bị cá nhân, bao gồm cả những thông tin chi tiết như tổ hợp phím, chuyển động chuột và nội dung màn hình, để huấn luyện AI.

Về phía thị trường, các nhà đầu tư cũng bày tỏ sự quan ngại về mức chi tiêu "hung hăng" của Meta cho AI. Dù công ty giải thích việc sa thải giúp "bù đắp" chi phí đầu tư, các nhà phân tích tại Evercore ước tính đợt cắt giảm này chỉ giúp tiết kiệm khoảng 3 tỷ USD.

Con số 3 tỷ USD chỉ là một phần rất nhỏ so với dự kiến chi tiêu vốn của Meta trong năm nay, vốn có thể chạm mốc 145 tỷ USD. Công ty cũng dự kiến sẽ chi thêm hàng trăm tỷ USD nữa cho cơ sở hạ tầng AI từ nay đến cuối thập kỷ.

Tính đến cuối tháng 3, Meta có gần 80.000 nhân viên trước khi thực hiện các đợt điều chuyển và sa thải mới nhất này.

(Theo Bloomberg)