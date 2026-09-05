CTCP Đường Man vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026. Vốn chủ sở hữu chuyển từ dương 6,31 tỷ đồng cuối kỳ trước sang âm 113 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ trước thuế 49,32 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức lỗ 17,44 tỷ đồng của kỳ trước, tương đương mức lỗ tăng gần 183%.

Báo cáo cũng cho thấy hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản của Đường Man ở mức 1,15 lần, cao hơn mức 0,99 lần tại kỳ trước. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức âm 7,64 lần.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của Đường Man ở mức 863,56 tỷ đồng, giảm so với 1.102 tỷ đồng tại kỳ trước. Trong đó, nợ vay ngân hàng còn 190,5 tỷ đồng. Dư nợ từ phát hành trái phiếu ở mức 171 tỷ đồng. Phần nợ phải trả khác ở mức 501,9 tỷ đồng.

Đường Man hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất malt bia và gia công cơ khí tráng phủ kim loại, có trụ sở tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

CTCP Bất động sản BNP Global cũng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty này ghi nhận mức lỗ sau thuế lên tới 792,5 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2026 lên mức 3.078,51 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận âm 2.078,5 tỷ đồng (kỳ trước âm 1.258,9 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của BNP Global ở mức 2.942 tỷ đồng, tăng hơn 227 tỷ đồng so với kỳ trước. Trong đó, dư nợ vay từ phát hành trái phiếu đứng ở mức 1.205,4 tỷ đồng, toàn bộ đều là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước và không ghi nhận nợ vay ngân hàng. Các khoản nợ phải trả khác với tổng giá trị 1.736,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Kiểm toán NVA, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh hàng loạt rủi ro về nghĩa vụ tài chính của BNP Global.

CTCP Bất động sản BNP Global là doanh nghiệp tại TPHCM, hoạt động kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đức Long Gia Lai báo lãi. Ảnh: DLG

Đức Long Gia Lai báo lãi nhưng lỗ luỹ kế còn lớn

Trái ngược với bức tranh tài chính khó khăn của Đường Man và BNP Global, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) ghi nhận lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026, dù vẫn còn khoản lỗ lũy kế rất lớn.

Theo thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, Đức Long Gia Lai ghi nhận 126,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế ở mức 109,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 63,4% và 59,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù có lãi trong 6 tháng đầu năm, Đức Long Gia Lai vẫn còn lỗ lũy kế 1.990,5 tỷ đồng, giảm hơn 420,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 1.105,1 tỷ đồng, tăng 288,75 tỷ đồng, tương đương hơn 35%, so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của Đức Long Gia Lai ở mức 3.286,6 tỷ đồng, giảm gần 187,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng là 1.477,2 tỷ đồng, giảm khoảng 287,1 tỷ đồng.

Dư nợ từ phát hành trái phiếu ở mức 359,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 364 tỷ đồng một năm trước. Phần lớn là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước với dư nợ 359,1 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính được cải thiện, báo cáo soát xét của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY vẫn đưa ra vấn đề cần lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.