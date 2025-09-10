Nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập sâu sau mưa lớn. Ảnh: N.X

Sau trận mưa lớn diện rộng kéo dài gần 1 giờ vào trưa nay (10/9), một số khu vực ở phường Lâm Viên và phường Langbiang - Đà Lạt ngập nước mênh mông, trong đó có các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Hải Thượng, khu quy hoạch Nguyễn Thị Nghĩa…

Nước tràn vào cửa hàng kinh doanh chăn nệm. Ảnh: N.X

Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về không kịp tiêu thoát, làm tuyến đường Phan Đình Phùng bị ngập nặng nhất, có đoạn gần một mét.

Nhiều nhà dân hai bên đường bị nước tràn vào, phải tìm vật dụng che chắn, kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị nước thấm ướt, gây hư hỏng. “Mưa lớn dồn dập khiến nước dâng nhanh gây ngập, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn,” anh Tín ở đường Phan Đình Phùng cho biết.

Đường Phan Đình Phùng ngập mênh mông nước khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: N.X

Một số hộ kinh doanh phía trước đường Phan Đình Phùng bị sóng nước đánh sập cửa cuốn. Ảnh: N.X

Một số tiệm kinh doanh ăn uống cũng lao đao khi nước đổ về gây ngập đường và tràn vào cửa hàng. Bà Nguyễn Thị Bích Phương (chủ cửa hàng ăn uống trên đường Phan Đình Phùng) cũng chia sẻ nước ngập vào quán ăn của bà gần nửa mét, khiến tủ lạnh, bàn ghế và nhiều vật dụng khác bị hư hỏng.

Nước tràn vào bên trong một tiệm ăn trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: N.X

Người dân tranh thủ khi tạnh mưa móc rác để nước rút nhanh. Ảnh: N.X

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng 1 giờ (từ 11h40-12h40), trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt ghi nhận lượng mưa 61,4mm; một số khu vực lân cận cũng ghi nhận lượng mưa lớn; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở sườn đồi dốc lớn.

