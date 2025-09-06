Sáng 6/9, chính quyền Lâm Đồng phối hợp các địa phương cử lực lượng đến các khu vực bị ngập hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ và thống kê thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều nơi ở Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối 5/9, cùng với nước từ thượng nguồn đổ về các suối, khiến một số khu vực tại xã Hiệp Thạnh bị ngập, ảnh hưởng đến khoảng 500 hộ dân. Đường sá, nhà dân, vườn tược chìm trong nước, có nơi sâu hơn 1m. Cuộc sống người dân bị đảo lộn, hàng trăm hộ bị cô lập.

Ảnh: Lê Tiến

Hàng trăm hộ dân ở xã Hiệp Thạnh bị cô lập do nước lũ tràn nhanh. Ảnh: Lê Tiến

Trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các lực lượng để di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập.

Công an cùng địa phương tiếp cận hỗ trợ đưa người dân ra ngoài. Ảnh: Lê Tiến

Khoảng 3h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một cháu bé chưa đầy 2 tháng tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà ngập sâu ở xã Hiệp Thạnh, nên đã nhanh chóng bơi qua dòng lũ để cứu cháu bé an toàn và chuyển đến Trung tâm y tế Đức Trọng.

Người phụ nữ được giải cứu ra ngoài. Ảnh: Lê Tiến

Lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương tiếp cận vùng ngập lũ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Lê Tiến

Đến rạng sáng nay (6/9), công tác sơ tán hàng trăm hộ dân đến khu vực an toàn đã hoàn tất.

Trận mưa lũ cũng khiến một số nơi khác như Quốc lộ 20 bị ngập, việc đi lại của người dân gặp khó khăn; tường căn nhà 3 tầng tại hẻm 27 đường An Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt, đổ sập; một số khu vực bị sụt lún…