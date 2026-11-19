Đường sá hay đường xá viết đúng chính tả?

Để chấm dứt mọi hoài nghi, câu trả lời khẳng định là "đường sá" mới là cách viết đúng chính tả và được công nhận trong các từ điển tiếng Việt. Cụm từ này chỉ chung về đường đi, lối lại, hệ thống giao thông hoặc tình trạng của các tuyến đường.

Việc sử dụng "đường sá" không chỉ phản ánh sự tuân thủ quy tắc chính tả mà còn thể hiện sự am hiểu về ngữ nghĩa và nguồn gốc của từ ngữ trong tiếng Việt. Trong khi đó, "đường xá" là một cách viết sai, không có trong hệ thống từ vựng của tiếng Việt.

Đường sá hay đường xá là một trong những thắc mắc chính tả phổ biến. Ảnh: AI

Vậy tại sao “đường sá” đúng chính tả?

Để hiểu rõ hơn vì sao "đường sá" lại là cách viết đúng, chúng ta cần tìm hiểu về nguồn gốc Hán Việt của từ này. "Đường sá" là một từ ghép Hán Việt, trong đó:

- "Đường" có nghĩa là con đường, lối đi.

- "Sá" trong tiếng Hán Việt cổ có nhiều nghĩa, nhưng trong ngữ cảnh này, “sá” có nghĩa là đường, dùng để chỉ đường đi, trong khi “xá” được hiểu là nơi ở, ví dụ ký túc xá, phố xá, quán xá, học xá…

Khi kết hợp lại, "đường sá" chỉ hệ thống đường đi lại nói chung, bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường sắt. Điều này càng củng cố tính chính xác và phổ biến của cụm từ này trong tiếng Việt.

Để giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về cách dùng đúng của "đường sá", dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

- "Sau trận mưa lớn, đường sá trở nên lầy lội và khó đi". - Chỉ tình trạng của đường.

- "Hệ thống đường sá ở thành phố này đang được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ". - Chỉ hệ thống giao thông.

- "Đường sá xa xôi, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến thăm bà". - Chỉ quãng đường, hành trình.

- "Anh ấy là người am hiểu đường sá, có thể dẫn chúng tôi đi tắt". - Chỉ sự quen thuộc với các tuyến đường.