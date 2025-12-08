UBND TPHCM vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) là đơn vị thực hiện.

Dự án có điểm đầu tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ xây đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng 54,062km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Dự án có 2 ga, giai đoạn 1 bao gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ; giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) bao gồm 4 ga: ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh; 1 depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ; 1 trung tâm điều khiển vận hành đặt tại xã Cần Giờ.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).

Nhu cầu sử dụng đất của dự án Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là khoảng 328,26ha. Ảnh: T.K

Bên cạnh đó, tổng nhu cầu phương tiện cần đầu tư cho toàn dự án là 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời trên tuyến và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu).

Thời gian vận hành tàu từ 6h-23h, tất cả các ngày trong tuần, tương ứng tổng thời gian khai thác là 17 giờ/ngày. Khoảng thời gian từ 0h đến 6h sẽ được dành cho công tác bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng và phương tiện.

Thời gian giãn cách giữa các đoàn tàu là 20 phút/chuyến và thời gian chạy tàu là 20,3 phút.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng 12.784 tỷ đồng do ngân sách đảm nhiệm. Thời hạn hoạt động dự án 70 năm kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai từ quý IV/2025. UBND TPHCM yêu cầu tuyến đường sắt phải được đưa vào khai thác trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).

Dự án được kỳ vọng hiện thực hóa chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải và hệ thống đường sắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.