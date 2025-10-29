Hé lộ thời điểm xây dựng các công trình đầu tiên

Sau nửa năm kể từ ngày khởi công, hiện trạng dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise), xã Cần Giờ, TPHCM đã thay đổi đáng kể. Tiến độ san lấp mặt bằng đang được chủ đầu tư đẩy nhanh.

Dự án có quy mô 2.870 ha, được quy hoạch trở thành siêu đô thị biển lớn nhất TPHCM với các khu chức năng, nhà ở, văn phòng, sân golf, thể thao, khu vui chơi giải trí... hiện đại.

Tại tọa đàm mới đây, bà Phan Thiên Lý, Giám đốc Kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise, cho biết giai đoạn 1 của dự án, bao gồm các hạng mục san lấp mặt bằng và chống sạt lở, sẽ được hoàn tất trong tháng 11.

Cùng thời điểm, chủ đầu tư sẽ khởi công những công trình quy mô lớn như sân golf, nhà hát, khu vui chơi giải trí, đặc biệt là khu nhà ở đầu tiên. Các hạng mục này sẽ hoàn thành trong vòng 12 tháng.

Siêu dự án khu đô thị lấn biển đang san lấp mặt bằng. Ảnh: T.K

Giai đoạn 2, dự kiến triển khai vào giữa năm 2026, sẽ tập trung xây dựng hệ thống giao thông nội khu và các công trình hạ tầng kỹ thuật tiếp theo.

Nói về sự khác biệt so với các đô thị biển khác trên thế giới, bà Thiên Lý cho rằng dự án được giới thiệu là sở hữu vị trí hiếm có, khi một bên là rừng ngập mặn nguyên sinh rộng 75.000ha và một bên là biển.

Ngoài ra, dự án có biển hồ nước mặn rộng khoảng 800ha, thuộc loại lớn hàng đầu thế giới hiện nay. Hai sân golf 18 lỗ được thiết kế bởi chuyên gia hàng đầu Tiger Woods. Nhà hát Sóng Xanh có sức chứa gấp đôi Nhà hát Opera Sydney.

“Dự án còn có quảng trường nhà hát ngoài trời sức chứa 60.000 người, tòa nhà cao 108 tầng thuộc nhóm các công trình cao nhất Việt Nam, bệnh viện quốc tế Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ). Đặc biệt, dự án còn phát triển mô hình đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon”, bà Thiên Lý chia sẻ.

Khách mua nhà là ai?

Về thị trường bất động sản Cần Giờ, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, cho hay dữ liệu thống kê cho thấy gần đây lượng tìm kiếm nhà đất tăng vọt, trong đó lượt tìm kiếm từ Hà Nội đạt đỉnh. Sau khi thông tin về dự án Vinhomes Green Paradise được công bố, lượt tìm kiếm tăng gấp đôi, gấp ba lần so với đầu năm.

“Mức độ quan tâm của nhà đầu tư không chỉ dừng lại ở dự án mà còn lan sang các khu vực khác của Cần Giờ. Điều này dễ hiểu khi quy hoạch TPHCM ngày càng rõ ràng, trong đó Cần Giờ được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái với siêu đô thị biển làm hạt nhân”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện có ba nhóm nhà đầu tư chính quan tâm đến thị trường bất động sản Cần Giờ, cụ thể là siêu đô thị biển.

Thứ nhất, nhóm đầu tư trung và dài hạn. Nhóm này thường đón đầu làn sóng hạ tầng giao thông. Khi các công trình như cầu Cần Giờ, cao tốc, đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, diện mạo khu vực sẽ thay đổi tương tự như tuyến Nguyễn Văn Linh từng làm thay đổi Phú Mỹ Hưng.

Dự kiến khu nhà ở đầu tiên tại khu đô thị biển được khởi công vào cuối năm nay. Ảnh: Anh Phương

Thứ hai, nhóm những người mua bất động sản để kinh doanh. Siêu đô thị biển hình thành sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch nghỉ dưỡng, kéo theo dịch vụ thương mại phát triển.

Thứ ba, nhóm người mua ở thực. Nhóm này gồm hai dạng: mua để ở và làm việc, và mua để nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Đây là nhóm khách hàng tiên phong, góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh.

Về bài toán đầu tư, bà Phan Thiên Lý cho biết, tại miền Nam, tập đoàn đã phát triển các dự án như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River và Vinhomes Grand Park. Sau gần 10 năm, giá căn hộ tại các dự án này tăng khoảng gấp ba lần, trong khi nhà liền kề tăng tới gấp năm lần.

Bên cạnh người mua ở thực và nhà đầu tư trong nước, bà Thiên Lý kỳ vọng dự án Vinhomes Green Paradise sẽ thu hút giới giàu và siêu giàu quốc tế.

“Thời tiết ở Dubai rất khắc nghiệt, nắng nóng quanh năm, dự án Đảo Cọ của họ chỉ lấn biển khoảng 600ha nhưng vẫn thu hút đông đảo giới thượng lưu toàn cầu. Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise có điều kiện tự nhiên lý tưởng hơn, quy mô lớn hơn nhiều và quy hoạch bài bản, vậy thì tại sao chúng ta không thể làm được?”, bà Thiên Lý bày tỏ kỳ vọng.

Làm sao để lại ‘dấu chân nhỏ’ cho môi trường?

Tại tọa đàm về giải pháp xây dựng siêu đô thị biển Cần Giờ diễn ra mới đây, PGS.TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, cho biết Việt Nam có truyền thống lấn biển lâu đời. Với công nghệ hiện nay, việc phát triển đô thị lấn biển hoàn toàn khả thi.

Theo PGS.TS Phạm Văn Song, từ thời Nguyễn Công Trứ, người Việt đã biết lấn biển để mở rộng không gian sinh sống và phát triển đô thị. Ngày nay, với hơn 3.000km bờ biển, Việt Nam vừa đối mặt với thách thức thiên tai, vừa có cơ hội khai thác lợi thế từ biển.

“Các quy hoạch phát triển quốc gia và TPHCM đều đã tính đến hướng đi này, trong đó dự án đô thị lấn biển Cần Giờ được chuẩn bị từ hơn 20 năm trước”, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi và phát triển bền vững này nói.

Vị này cho hay, hiện công nghệ và kinh nghiệm thi công trên nền đất yếu của Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc. Chủ đầu tư siêu đô thị biển Cần Giờ đã hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế uy tín, ứng dụng công nghệ từ những quốc gia có truyền thống lấn biển như Hà Lan.

Đặc biệt, điều kiện địa chất khu vực Cần Giờ tương đồng với nền đất tại Bình Thạnh, nơi chủ đầu tư từng xây dựng các công trình cao tầng như Landmark 81.

Về khía cạnh môi trường, chuyên gia cho biết dự án đã trải qua nhiều vòng đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nghiêm ngặt. Khu vực lấn biển khoảng 3-4km, trong đó có hồ nước mặn nhân tạo rộng 800ha, quy mô kỷ lục, giúp duy trì hệ sinh thái biển và tạo điều kiện phát triển đa dạng sinh học.

Các mô hình thủy lực cho thấy không có tác động tiêu cực đáng kể đến dòng chảy ven bờ. Ngược lại, hệ thống kè bảo vệ mới còn giúp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

“Siêu đô thị biển Cần Giờ không chỉ là câu chuyện mở rộng đất mà còn là tầm nhìn phát triển bền vững, kết hợp giữa công nghệ, môi trường và cộng đồng”, ông Song nhấn mạnh.