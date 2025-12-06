Ngày 5/12, Thành uỷ TPHCM đã ban hành Kết luận về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo kết luận, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của thành phố, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Việc đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển của TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành uỷ giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành rà soát quy trình, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu phải thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả thi, tiến độ của dự án, đồng thời có giải pháp giảm tối đa tác động đến rừng phòng hộ, cảnh quan, sinh thái và các di tích của thành phố.

Trước đó, trong tờ trình của UBND TPHCM gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về danh mục các lễ khởi công, khánh thành những dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND TPHCM đánh giá dự án metro Bến Thành - Cần Giờ đủ điều kiện tổ chức lễ động thổ ngày 19/12.

Thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM tới khu vực Cần Giờ bằng metro sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 12p. (Ảnh: TK)

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) triển khai, có điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Dự án đường sắt trên dài hơn 54km, được xây đường đôi, khổ 1.435mm, với tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 17 tấn/trục. Ở giai đoạn 1, công trình có hai nhà ga gồm Bến Thành, Cần Giờ và 4 ga giai đoạn 2 (khi có nhu cầu mở rộng) gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư ước tính của dự án khoảng 85.650 tỷ đồng, trong đó, gồm hơn 37.000 tỷ chi phí xây dựng, hơn 24.700 tỷ chi phí thiết bị, 7.400 tỷ cho quản lý dự án, hơn 10.700 tỷ chi phí dự phòng và khoảng 5.800 tỷ đồng lãi vay. Dự án dự kiến khởi công trong tháng 12 năm nay và hoàn thành vào năm 2028.

Ngoài dự án trên, khu vực Cần Giờ của TPHCM còn có các dự chiến lược với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD khác.

Cụ thể, Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế biển và hệ thống logistics của Việt Nam. Dự án này dự kiến có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.

Dự án cầu Cần Giờ (thay thế phà Bình Khánh) với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.087 tỷ đồng.

Tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu. Đây là mảnh ghép chiến lược kết nối liên vùng. Tuyến đường vượt biển giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vũng Tàu với Cần Giờ chỉ 12 phút, khắc phục các rủi ro của loại hình vận tải thủy.

Dự án nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành và đường Rừng Sác với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý 2/2026 và hoàn thành năm 2028.