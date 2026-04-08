Hạ tầng “tỷ đô” kích hoạt chu kỳ mới

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 120,2km, đi qua 4 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD.

Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120 km/h. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long Station – ngay trong lòng Vinhomes Global Gate Hạ Long. Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long Xanh.

Sự kiện khởi công ngày 12/4 tới, được xem là cột mốc quan trọng, đưa dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại phía Bắc bước vào giai đoạn thực thi. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028, tạo ra một cuộc cách mạng về kết nối khi rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Quảng Ninh từ 2 - 2,5 tiếng hiện tại xuống chỉ còn 23 phút.

Kiến trúc của Hạ Long Station gợi hình ảnh một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ. Ảnh phối cảnh

Mới đây nhất, thiết kế Hạ Long Station đã được hé lộ. Nhà ga được quy hoạch trong Công viên rừng 662 ha, lấy cảm hứng từ chuyển động liên tục của những con sóng đại dương. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh giản, vừa đảm bảo tính nhận diện thị giác, vừa phản ánh tinh thần tốc độ và công nghệ của hạ tầng giao thông thế hệ mới.

Biểu tượng “Hà Nội mới” bên vịnh kỳ quan

Không dừng lại ở việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 trung tâm kinh tế lớn, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh còn được đánh giá là làm tái định hình cấu trúc phát triển toàn vùng Đông Bắc. Một “tam giác tăng trưởng 3H” gồm Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long hình thành, với sự phân vai chuyên biệt và bổ trợ lẫn nhau.

Trong cấu trúc này, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò trung tâm điều phối chính trị, hành chính. Hải Phòng là cực tăng trưởng công nghiệp, cảng biển, logistics. Trong khi đó, Hạ Long, với lợi thế độc tôn sở hữu vịnh di sản - một trong “7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới”, đang vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp và kinh tế sáng tạo.

Khi thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn 23 phút, nhanh hơn thời gian di chuyển trong nội đô Hà Nội, Hạ Long có tiềm năng trở thành một phần không gian phát triển của Thủ đô. Tại đây, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu ga depot của tuyến cao tốc đóng vai trò hạt nhân, trở thành một “Hà Nội mới” bên vịnh kỳ quan, lựa chọn thay thế hoàn hảo cho nhu cầu an cư, làm việc và đầu tư.

Vinhomes Global Gate Hạ Long hưởng lợi trực tiếp từ sự đột phá của hạ tầng. Ảnh phối cảnh

Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu quỹ đất hiếm có bên vịnh di sản, quy hoạch theo mô hình “thành phố trong thành phố”. Dự án tích hợp đầy đủ các chức năng từ an cư, nghỉ dưỡng, làm việc đến thương mại, dịch vụ và giải trí, có khả năng đáp ứng dân số 350.000 người và vận hành như một thành phố độc lập, hoàn toàn không phụ thuộc vào các trung tâm hiện hữu.

Đặc biệt, bộ sưu tập tiện ích sinh thái quy mô trong tổng thể 2.500ha cây xanh, mặt nước, bao gồm: Công viên Globe Hạ Long 662ha, hệ thống Lagoon 680ha 100% nước biển tự nhiên, bãi cát trắng trải dài đến 212,7km… trở thành nền tảng để hình thành chuẩn sống nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên. Các tiện ích quốc tế như 12 sân golf quy mô gần 950ha, VinWonders rộng hơn 81ha, tổ hợp tháp Văn phòng - Thương mại - Khách sạn Vinpearl cao 35 tầng… kiến tạo phong cách sống toàn cầu.

Khi khoảng cách không còn được đo bằng số km mà bằng thời gian di chuyển, chỉ 23 phút, Hạ Long sẽ tiến gần hơn vào quỹ đạo phát triển chung của Hà Nội. “Thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu” Vinhomes Global Gate Hạ Long được dự báo sẽ trở thành điểm đến của dòng chuyển cư chất lượng cao, chuyên gia quốc tế và cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các tuyến đường sắt cao tốc luôn đóng vai trò như “đòn bẩy kép” - vừa mở rộng không gian đô thị, vừa tái định vị giá trị bất động sản. Tại Nhật Bản, các khu vực quanh ga Shinkansen, như Yokohama hay Shin-Osaka, đã phát triển thành những trung tâm kinh tế mới với mặt bằng giá cao hơn đáng kể so với khu vực lân cận. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các khu vực quanh ga KTX, như Yongsan (Seoul), cũng ghi nhận sự bứt tốc mạnh mẽ, từ vùng công nghiệp cũ trở thành các tổ hợp đô thị - thương mại hiện đại.

Trong dòng chảy đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long, với lợi thế sở hữu Hạ Long Station - ga depot của tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh ngay trong nội khu, được xem là hội tụ đầy đủ điều kiện để bước vào quỹ đạo tăng trưởng tương tự.

(Nguồn: Vinhomes)