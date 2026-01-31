Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Ban chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai công việc, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các dự án đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt khác.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp cho thấy TPHCM đã khởi công dự án tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) từ ngày 15/1. Bộ Xây dựng và các cơ quan đang triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực đường sắt đã được Thủ tướng phê duyệt, kế hoạch đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đã ký hợp đồng tư vấn hỗ trợ quản lý, chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn công nghệ cho bước nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt kết nối với Trung Quốc sẽ đạt được nhiều mục tiêu như tạo đà, tạo lực, tạo thế cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026 và những năm tiếp theo đạt 10% trở lên; kéo giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa; chống ùn tắc giao thông...

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai công việc một cách chủ động theo thẩm quyền với mệnh lệnh hành động.

Với đặc thù các công trình, dự án có quy mô, tổng mức đầu tư rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không" (không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm) trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời, việc triển khai dự án trên tinh thần "5 hóa" (số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp), "3 có" (có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp) và "2 không" (không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân). Thủ tướng cũng lưu ý phòng chống lãng phí, tiêu cực, phát hiện từ sớm, điều chỉnh ngay từ đầu.

Bộ Tài chính, các địa phương phải rà soát lại quy định để bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong công tác tái định cư, đảm bảo công bằng, thỏa đáng, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ việc khuyến khích các địa phương đề xuất dự án đường sắt và làm cơ quan chủ quản.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên cho dự án này. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần 2.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Về các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch với tầm nhìn trăm năm, xác định hướng tuyến theo tinh thần thẳng nhất. Các bộ, ngành khẩn trương triển khai thủ tục giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư dự án Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái theo quy định của pháp luật.

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng quy định cho phép để triển khai nhanh, trong đó phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong quý 4 năm nay, đồng thời triển khai song song các công việc khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương đề xuất lựa chọn công nghệ, hình thức đầu tư với nhiều phương án, tìm ra phương án tốt nhất, khuyến khích đầu tư tư nhân; đảm bảo khoa học, minh bạch, đảm bảo lợi ích quốc gia, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về nguồn vốn, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu theo hướng đa dạng hóa, gồm vốn nhà nước, vốn vay, vốn tiết kiệm chi, tăng thu, vốn phát hành trái phiếu.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với 2 địa phương khẩn trương nghiên cứu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị; nghiên cứu quy hoạch, triển khai dự án tàu điện ngầm.

Về nguồn nhân lực, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước xác định rõ nhu cầu và đề xuất cụ thể kinh phí đào tạo.