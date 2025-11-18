Như VietNamNet đã phản ánh, tuyến đường Quang Trung dài hơn 1,2km, khởi công từ năm 2009 với tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối Quốc lộ 2 với phường Tiền Châu (TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên, Phú Thọ), góp phần thúc đẩy giao thương và hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan địa phương.

Mặc dù đã khởi công gần 16 năm, đến nay dự án mới hoàn thiện gần 800m (từ ngã tư đường Hoàng Quốc Việt đến UBND phường Tiền Châu cũ). Trong khi đó, hơn 400m còn lại – đoạn nối từ Quốc lộ 2 đến đường Hoàng Quốc Việt – đã xuống cấp nghiêm trọng, chi chít “ổ gà, ổ voi”, gây khó khăn lớn cho việc đi lại của người dân.

Đoạn đường dài hơn 400m nối Quốc lộ 2 tới đường Hoàng Quốc Việt (phường Phúc Yên) gần 16 năm chưa hoàn thành. Ảnh: Thiệu Vũ

Liên quan đến vấn đề này, chính quyền phường Phúc Yên cho biết UBND phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư mới để "hồi sinh" dự án từng bị bỏ dở nhiều năm qua.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Minh Vi, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) phường Phúc Yên, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng TP Phúc Yên (cũ) đã bàn giao dự án sang Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc để tiếp tục triển khai. Thời điểm bàn giao, dự án đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, nên chưa thể thi công phần còn lại.

Ông Vi cho biết, trước thực trạng hơn 400m đường xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, Ban QLDA phường đã khẩn trương tham mưu và đề xuất UBND phường phê duyệt chủ trương đầu tư mới nhằm hoàn thiện toàn tuyến.

Nhiều "ổ gà, ổ voi" trên đường, trời nắng bụi bặm, trời mưa trơn trượt, đọng thành những ao nước. Ảnh: Thiệu Vũ

Cụ thể, ngày 10/10/2025, UBND phường Phúc Yên đã ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Quang Trung đoạn từ Quốc lộ 2 đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 440m, tổng mức đầu tư gần 105 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 2025–2027, với các hạng mục đồng bộ gồm nền, mặt, hè đường, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, cùng các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông.

“Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan tới dự án theo đúng quy định. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong năm 2026. Trong quá trình thi công, Ban QLDA sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư”, ông Vi nói.

Trước động thái tích cực này, người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi dự án con đường triệu USD được "hồi sinh" sau nhiều năm gián đoạn.

Người dân địa phương đang mong chờ ngày con đường triệu USD "hồi sinh". Ảnh: Thiệu Vũ

Ông Nguyễn Văn Mẫn, tổ trưởng Tổ dân phố Tiền Châu, cho biết người dân rất mong dự án sớm hoàn thành để con đường được thông suốt, an toàn hơn, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Anh Trần Tuấn Bá, người dân sống ngay cạnh tuyến đường, chia sẻ rằng suốt nhiều năm qua, việc lưu thông trên con đường này vô cùng khó khăn: nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt. Nay khi nghe tin dự án được đầu tư trở lại, ai cũng phấn khởi và chỉ mong công trình sớm trở thành hiện thực.