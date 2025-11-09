Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra, xác minh thông tin cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn.

Sau khi cảnh sát vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư.

Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây dựng cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, được thi công bởi công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (Udideco). Công ty này có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, phường Xuân Phương, Hà Nội, người đại diện pháp luật là Phan Thị Đức.

Cầu sử dụng 10 năm đã hư hỏng nghiêm trọng

Theo giới thiệu của Udideco tại website udideco.com.vn, cầu Sông Lô được xây dựng bằng bê tông cốt thép, được đánh giá là công trình lớn với chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn. Tại thời điểm thi công công trình, Udideco đã áp dụng công nghệ thi công tiên tiến nhất, hiện đại nhất Việt Nam với kết cấu cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố.

Cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng sau khi đưa vào sử dụng 10 năm. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, sau 10 năm đưa vào sử dụng, cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã phải cấm cầu và phương án phân luồng giao thông trở lại chỉ cho phép các loại xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện thô sơ lưu thông qua cầu với tốc độ tối đa 20 km/h, không được dừng hay đỗ trên cầu.

Ông Nguyễn Chí Lợi, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, cho biết, nhà thầu Udideco đã gửi văn bản đề xuất sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

"Việc sửa chữa chưa thể thực hiện ngay. Hiện Sở Xây dựng đang chờ đơn vị tư vấn kiểm định toàn diện để đánh giá và đưa ra phương án xử lý hư hỏng cầu Sông Lô", ông Lợi nói.

Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại trụ T3, cầu Sông Lô. Ảnh: CACC

Cầu Sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Móng cọc cầu Sông Lô lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông. Ảnh: Đức Hoàng

Mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Đáng chú ý, theo kết quả kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình trạng cầu Sông Lô của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ (Cục đường bộ Việt Nam) vào ngày 31/10 cho thấy, tại trụ T3 cọc khoan nhồi số 2 tiếp tục phát sinh hư hỏng, suy giảm tiết diện nặng, bê tông bị mất, lộ cốt thép han gỉ. Tại trụ T5 tình trạng xói lở vẫn duy trì ở mức nghiêm trọng, vượt chiều sâu tính toán.

Cụ thể, trụ T5 gồm 14 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m, chiều dài cọc theo hồ sơ hoàn công là 17m, cọc nằm hoàn toàn trong đất. Tại thời điểm kiểm tra, chiều dài tự do (không ngập đất) của cọc lớn nhất khoảng 10m, chiều sâu xói hiện tại đã lớn hơn chiều sâu xói tính toán khoảng 6m. Lòng sông tại trụ T5 đã sói đến lớp đá vôi.