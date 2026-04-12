Khái niệm xu hướng giá
Xu hướng là sự dịch chuyển của giá theo một chiều hướng nhất định trong một thời gian dài. Giao dịch theo xu hướng thực chất là giao dịch theo chiều dịch chuyển của dòng tiền chính và lượng cung/cầu trên thị trường. Đường xu hướng (trendline) là một đường thẳng nối các đỉnh hoặc các đáy lại với nhau, giúp nhà giao dịch xác định hướng đi của giá trong tương lai và tìm kiếm các điểm ra vào lệnh thông qua vai trò là đường kháng cự hoặc hỗ trợ.
Các loại xu hướng (tăng, giảm, sideway)
- Xu hướng tăng (Uptrend): Được xác định khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Trong xu hướng này, đường trendline nối các đáy và đóng vai trò là đường hỗ trợ.
- Xu hướng giảm (Downtrend): Được xác định khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Đường trendline lúc này nối các đỉnh và đóng vai trò là đường kháng cự.
- Xu hướng đi ngang (Sideway): Xảy ra khi các đỉnh và đáy bằng nhau, giá biến động trong một phạm vi nhất định mà không có hướng đi rõ ràng.
Cách vẽ đường xu hướng chính xác
Để vẽ một đường xu hướng có độ tin cậy cao, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Số điểm tiếp xúc: Một đường xu hướng được coi là hợp lệ và hoạt động khi có ít nhất 3 điểm tiếp xúc. Càng nhiều điểm chạm, đường xu hướng càng chính xác và bền vững.
- Nguyên tắc không cắt thân nến: Trendline không được cắt qua thân nến, mặc dù có thể cắt qua bóng (râu) nến. Bạn có thể linh động chọn giá mở/đóng cửa hoặc cao/thấp nhất nhưng không nên ép giá vào đường xu hướng một cách khiên cưỡng.
- Xác nhận cấu trúc: Trong xu hướng tăng, không nối với đáy mới nếu chưa hình thành đỉnh mới cao hơn. Nếu giá giảm xuống dưới đáy trước đó (phá vỡ cấu trúc tăng), đường xu hướng đó trở nên vô hiệu.
- Độ dốc: Đường xu hướng có độ dốc quá lớn thường thiếu uy tín và dễ bị phá vỡ. Những đường có độ dốc dưới 45 độ thường có độ tin cậy cao hơn.
- Điều chỉnh theo thực tế: Khi có đáy/đỉnh mới hình thành, cần điều chỉnh lại đường xu hướng để bắt kịp hành động giá hiện tại của thị trường
Tín hiệu phá vỡ xu hướng
Sự phá vỡ xảy ra khi có hành động giá vượt ra ngoài đường xu hướng và làm thay đổi cấu trúc trước đó. Một số quan điểm về xác nhận phá vỡ bao gồm:
- Giá đóng cửa: Nhiều trader coi việc giá đóng cửa ở phía bên kia đường xu hướng là tín hiệu phá vỡ.
- Vị trí thanh nến: Một tín hiệu phá vỡ "thực sự" và hợp lệ là khi toàn bộ đỉnh (trong xu hướng giảm) hoặc đáy (trong xu hướng tăng) của một thanh nến nằm hoàn toàn phía bên kia đường xu hướng.
- Dấu hiệu động lượng: Sau khi thoát khỏi trendline, giá cần thể hiện động lực di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ để xác nhận xu hướng mới
Giao dịch theo xu hướng
Có 3 chiến lược phổ biến để giao dịch với trendline:
- Bật lại từ đường xu hướng (Bounce): Đây là cách giao dịch thuận xu hướng. Nhà đầu tư chờ giá chạm vào trendline (đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự) và xuất hiện các tín hiệu nến từ chối để vào lệnh theo hướng xu hướng chính.
- Phá vỡ và retest (Breakout and Retest): Chờ giá phá vỡ trendline, sau đó hồi lại kiểm tra (retest) chính đường đó trước khi tiếp tục đi theo hướng phá vỡ.
- Mô hình cờ (Flag pattern): Sử dụng trendline để vẽ các cú pullback (điều chỉnh) trong một xu hướng mạnh. Khi giá phá vỡ trendline của cú pullback này, trader sẽ vào lệnh tiếp diễn xu hướng chính.
Xác nhận xu hướng bằng khối lượng
Khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng để củng cố tính chính xác của xu hướng:
- Khi giá quay về kiểm tra đường trendline hoặc vùng hỗ trợ, nếu xuất hiện lực mua/bán mạnh kèm khối lượng lớn (high volume), đó là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại vẫn được tôn trọng và có khả năng tiếp tục.
- Việc kết hợp quan sát hành động giá với các chỉ báo như khối lượng (volume) và RSI giúp nhà giao dịch tìm được điểm vào/thoát lệnh tối ưu và giảm thiểu rủi ro.